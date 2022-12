Armes à feu: PolySeSouvient dénonce la désinformation autour du projet de loi C-21

En consultant des groupes qui pourraient avoir été influencés par ceux qui s’opposent au contrôle des armes, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale semble «amplifier la désinformation» qui circule autour du projet de loi C-21 «au lieu de la corriger», estime PolySeSouvient.

PolySeSouvient met de nouveau en garde concernant la désinformation qui serait notamment véhiculée par les conservateurs et le lobby des armes.

Contrairement à ce qui est dit, le projet de loi C-21 vise à bannir uniquement les armes d’assaut conçues pour tuer massivement.

Les armes typiquement utilisées pour la chasse ne sont donc pas visées par l’amendement, a indiqué PolySeSouvient dans un communiqué, jeudi.

«Ce qu’il importe de faire de façon prioritaire, c’est de s’assurer que le public, les chasseurs et les Premières Nations comprennent bien la mesure proposée, ce qui n’est pas le cas présentement. Même des médias se trompent compte tenu de la complexité de l’amendement et de la confusion qui règne au sein des groupes de chasseurs», a déclaré Nathalie Provost, survivante du féminicide à Polytechnique et porte-parole de PolySeSouvient.

Mme Provost croit que de nouvelles consultations supplémentaires permettraient d’entendre des experts en droit et en balistique afin qu’ils puissent apporter un éclairage au niveau de l’amendement.

«Il faut démystifier l’amendement, clarifier ses composantes et expliquer son impact réel sur les armes de chasse, a-t-elle ajouté. C’est seulement lorsque l’amendement sera bien compris qu’il sera possible de considérer les plaintes légitimes de chasseurs et de corriger certaines anomalies, par exemple en exemptant des modèles spécifiques qui sont raisonnablement utilisés pour la chasse et qui sont réellement touchés par la mesure.»

Rappelons que le Bloc Québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD) ont tous deux promis de prohiber les armes d’assaut, qui sont souvent à l’origine de massacre comme la tuerie de Polytechnique, le 6 décembre 1989.