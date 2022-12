Bénévole à Nez Rouge: pour éviter que des chauffards provoquent des drames

Je suis bénévole pour Opération Nez rouge depuis maintenant un peu plus d’une décennie. Chaque année, lorsque la campagne de raccompagnement approche, la question ne se pose plus ! Je remplis mon formulaire d’inscription en ligne, je décortique mon horaire pour cibler un maximum de soirées durant lesquelles je pourrai m’impliquer et je me fais le porte-étendard de Nez rouge dans mon propre réseau, en convainquant famille et amis de revêtir le fameux dossard rouge pour une nuit... ou pour plusieurs !

En fonction de mon horaire et de mes déplacements personnels, il m’arrive même parfois de m’inscrire à une centrale d’opération ailleurs que dans ma propre région.

Faire une différence

Pendant ma jeunesse, la maison familiale avait pour voisin la taverne du village.

Je peux donc malheureusement dire qu’il m’est arrivé trop souvent de voir des gens repartir avec leur véhicule alors qu’ils n’auraient pas dû.

Notre cour d’entrée était partagée avec celle de l’établissement et il m’est même arrivé de presque me faire happer par des chauffards. C’est un peu ce qui a causé le déclic et mon amour pour Nez rouge : j’avais envie de faire une différence concrète pour la sécurité routière de mon patelin et ainsi aider à, peut-être, sauver des vies.

Faire une soirée de raccompagnement au profit d’Opération Nez rouge, c’est une expérience gratifiante, et ce, pour tellement de raisons ! En plus d’avoir le sentiment du devoir accompli lorsqu’on ramène les fêtards à domicile en toute sécurité, on fait de belles rencontres et, je dois l’avouer, on accumule des anecdotes plus loufoques les unes que les autres ! De plus, même si c’est le cas depuis le tout début en 1984, ce n’est pas tout le monde qui sait que les « pourboires » laissés aux bénévoles d’Opération Nez rouge sont donnés à 100 % à une organisation aidant la jeunesse et le sport amateur. Ça fait une raison de plus pour s’impliquer !

Expérience enrichissante

Être bénévole pour Opération Nez rouge, c’est une expérience hors du commun et enrichissante. Lorsqu’on se présente dans un bar ou dans un party privé, les gens sont toujours très heureux de nous voir et les messages de reconnaissance sont nombreux. On nous dit de continuer notre beau travail et on nous remercie de notre présence. Ce n’est pas la raison pour laquelle je m’implique, mais c’est toujours agréable à entendre.

De plus, comme mon implication est maintenant bien connue dans mon entourage, il m’arrive d’avoir des amis ou de la famille qui me préviennent qu’ils comptent utiliser le service ou encore qui me mentionnent avoir prévu un chauffeur désigné pour leur fin de soirée. Lorsqu’ils m’en informent, je ressens une fierté de leur part quant à cette prise de décision, comme s’ils me disaient, par la bande, un « merci » d’être là et de rappeler à tous, via Nez rouge, l’importance d’adopter des comportements responsables.

En somme, j’invite toute personne n’ayant jamais osé le faire de sauter à pieds joints dans l’aventure Nez rouge et à vivre, ne serait-ce qu’une seule fois, l’expérience festive de bénévolat avec cette organisation au grand cœur. Et comme le dit le slogan de cette année, je crois qu’ensuite, « tu pourras pu t’en passer » !

Guillaume Bouchard, Bénévole pour l’Opération Nez rouge