Des citoyens en colère contre l'abattage d'arbres dans Duberger-Les Saules

Des résidents de la rue de Joinville, dans le secteur Duberger-Les Saules, à Québec, sont en colère après qu'un entrepreneur eu procédé, mardi, à la coupe d'arbres dans un boisé situé à l'arrière de leurs maisons.

«Je voyais les arbres qui tombaient comme, comme rien. C’était désastreux», lance Marie-Ève Brochu. «On ne comprenait pas parce qu’on n’a eu aucun avis, aucun. Pourtant on est voisins. C’était un acte sauvage.»

Leurs maisons étant situées à proximité du parc technologique et d’un accès à l’autoroute Henri-IV, les propriétaires déplorent la perte de ces arbres.

«C’est une zone qu’on privilégie parce que c’est une zone boisée qui nous permet d’avoir un coupe son, d’avoir une beauté naturelle», explique Mme Brochu.

«C’est un poumon qui a amené quand même autour de nos maison, dans la rue en avant, une fraîcheur l’été. Ça nous protégeait aussi du vent», ajoute France Morin.

L’endroit était aussi fréquenté par des marcheurs et des élèves lors de classes nature

Une pétition a été lancée pour dénoncer ce déboisement. En deux jours, près de 300 signatures ont été récoltées.

La Ville de Québec assure que le projet est conforme à la réglementation et qu’il respecte la zone de non-déboisement de 15 mètres en bordure des résidences.

L’abattage d’arbre a été autorisé pour la réalisation d’un bâtiment et d’une aire de stationnement pour une entreprise.

Un message contradictoire

Pour ces citoyens, il s’agit d’un message contradictoire de la part de la Ville.

«...le maire, il n’arrête pas de prôner avec sa COP15 qu’il faut respecter l’environnement, qu’il faut faire attention à nos boisés maintenant dans les milieux urbains. Je ne vois pas ça moi ce matin, vraiment pas», mentionne Mme Brochu.

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, abonde dans le même sens.

«Bruno Marchand est sorti avec un plan sur les parcs industriels où il disait: on ne veut plus raser les boisés pour faire les parcs industriels et tout le monde l’a cru. Là, on arrive avec un projet qui est industriel, qui rase un boisé. C’est vraiment dommage que le maire ne soit pas capable de tenir ses promesses.»

Pour elle, le maire tient un double discours alors que pas plus tard que lundi dernier, il annonçait avoir entrepris des démarches pour que la capitale nationale soit reconnue comme «région de biosphère» par l’UNESCO.

«Il a fait un beau discours [...] mais il est incapable de faire les gestes les plus simples pour protéger son propre territoire.

-Avec les informations de Marie-Pier Roy