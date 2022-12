Les spéculations quant au possible déclenchement des élections fédérales en 2023 sont amorcées; les panélistes de «La Joute» donnent leur avis.

Bien que la récession qui pointe à l’horizon ne soit pas, de l’avis de certains, le contexte idéal pour déclencher des élections, Emmanuelle Latraverse est catégorique: Justin Trudeau en profitera pour faire craindre une élection du Parti conservateur du Canada.

«Trudeau va partir en guerre puis dire: "Regardez les méchants Conservateurs; on est en récession, puis ils vont couper, ils vont nous amener l’austérité, ça va être pire, ça va être effrayant!"», incarne-t-elle.

Pour Gaétan Barrette, la situation sera tentante pour Justin Trudeau, qui est en pleine possession de ses moyens ces derniers temps.

«Et c’est au même moment où Jagmeet Singh... rappelons l’élection partielle de cette semaine: le NPD a perdu au profit exclusif des Libéraux, alors lui [Justin Trudeau] ça va le tenter, puis il va arriver et il va dire: "Regardez comment j’ai été bon pour vous"», explique le médecin radiologiste.

Des facteurs contingents vont toutefois peut-être jouer contre ces supposées ambitions de Justin Trudeau, puisque l’Alberta et le Manitoba seront en élection en 2023.

«C’est certain que ça fait partie du calcul; tu n’as pas le choix de regarder ça, puis de faire attention», convient Marc-André Leclerc.

Malgré ces possibles embûches, M. Leclerc partage le pronostic de ses co-panélistes.

«Mais même s’il y a une récession, je suis d’accord avec Gaetan: M. Trudeau, on connait déjà son narratif, ça va être: "Vous voyez, les Canadiens, je vous ai aidé durant la pandémie. On était là pour vous contrairement aux Conservateurs qui ne vous auraient pas aidé et qui disent qu’on a trop dépensé"», incarne à son tour Marc-André Leclerc.

