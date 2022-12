Entente de principe: le vent tourne entre Mashteuiatsh et Rio Tinto

Mashteuiatsh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a conclu une entente de principe pour développer un partenariat durable avec Rio Tinto, appelée «Le vent tourne» ou «Kuessilueu» en langue innue.

Les deux parties vont définir les façons d'atteindre leurs objectifs communs au cours des prochains mois.

C'est avec le tambour traditionnel que le chef Gilbert Dominique a souligné l'entente de principe avec le géant de l'aluminium.

«Cet accord est un acte de réconciliation, vers une cohabitation harmonieuse et pacifique», a-t-il déclaré.

«Nous voulons créer un mouvement, avec cette nouvelle aventure», a résumé le directeur exécutif des opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium, Sébastien Ross.

Le vent a commencé à tourner le 18 octobre dernier, alors que le chef autochtone a visité le barrage de Chute des Passes de Rio Tinto, sur la rivière Péribonka. Le chef a alors eu une pensée pour les ancêtres autochtones, qui vivaient sur le Bassin Versant.

TVA Nouvelles

«Un dirigeant de Rio Tinto m'a demandé si Rio Tinto était bien perçue dans notre communauté. Je lui ai répondu que non, bien sûr que non», racontait le chef Dominique jeudi.

Les deux parties ont compris l'importance de mettre leurs intérêts en commun.

«Apprendre à se faire confiance», a indiqué M. Ross. «On veut une approche plus inclusive, qu'on apprenne à travailler ensemble, à mieux se connaître et à connaître nos priorités respectives.»

L'entente de principe ratifiée en octobre signifie qu'au début de 2023, 80 personnes vont examiner une série d'aspects: la gouvernance et le leadership, l'emploi, la formation et les opportunités d'affaires, l'environnement et la transition énergétique.

L'objectif est de jeter les bases d'un partenariat durable, qu'on espère ratifier au milieu de 2024.

«S'Il y a des enjeux de formation et d'emplois, que nos membres puissent en profiter, comme nos entreprises pourraient profiter des opportunités d'affaires», a expliqué le chef.

«Il y a beaucoup d'expertises dans la communauté concernant les mini-centrales hydro-électriques», a repris M. Ross. «On parle de transition énergétique, et c'est important pour eux, pour nous, et pour le gouvernement.»

Le patrimoine culturel sera également à l'étude.

«La survie de la langue innue est un enjeu comparable à celle du français au Québec», a constaté M. Ross. «Ça vient me chercher.»

Pour les autochtones, l'expression «le vent tourne» symbolise l'air renouvelé, la force et l'avenir. L'entente promet de nouveaux horizons pour les deux parties.