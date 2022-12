Grève à l'École nationale de police à Nicolet

Les activités de formation sont en bonne partie paralysées par une grève de deux jours à l'École nationale de police du Québec à Nicolet, au Centre-du-Québec.

Le conflit concerne 80% des effectifs, dont les instructeurs et les comédiens qui en font partie. Une ligne de piquetage a été érigée devant l'établissement.

Le contrat de travail du groupe est échu depuis deux ans et demi. La structure salariale constitue le principal enjeu, mais les pourparlers piétinent.

Une rencontre de la dernière chance, mardi, n'a pas permis d'éviter le débrayage.

«Présentement, c'est vraiment une enveloppe qui est rebrasée. Donc il n'y a pas de nouvel argent. Le message va au secrétariat du Conseil du Trésor», a résumé Frédérick Dagenais du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

Cette grève survient au moment où l'établissement doit mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard accumulé durant la pandémie et former plus de policiers. Le débrayage force la suspension de 70% des formations prévues.

«Deux jours de grève dans les programmes de formation à l'École nationale de police c'est très important. Donc ça a demandé une grande gymnastique au niveau du report de plusieurs activités de formation. On réussit quand même. Le personnel non syndiqué, le personnel d'encadrement, réussit à faire fonctionner les services essentiels», a indiqué Véronique Brunet, responsable des communications de l'école.

D'autres journées de grève pourraient avoir lieu après la période des Fêtes. Aucune séance de négociation n'est prévue pour l'instant.