«Indéfendable»: Me Legrand victime d’une tentative de meurtre sous les yeux d’Inès

Le dernier épisode d’«Indéfendable» avant les Fêtes s’est conclu par des coups de feu en plein jour dans le Vieux-Montréal et c’est le désagréable Frédéric Legrand, joué par Martin-David Peters, qui a été pris pour cible. L’avocat-criminaliste survivra-t-il à ses blessures?

Le suspense durera jusqu’au retour de la quotidienne, le 9 janvier prochain, la productrice Izabel Chevrier, de Pixcom, n’ayant pas voulu révéler le sort que les auteurs d’«Indéfendable» ont réservé à Me Legrand.

La tentative de meurtre est survenue durant le jour, devant les bureaux du cabinet Lapointe-MacDonald. La stagiaire Inès (Nour Belkhiria) et le fils de Me Legrand ont assisté à la scène, impuissants.

«Inès va être très affectée», a dit Mme Chevrier, qui est la conjointe de Me Richard Dubé, celui qui adapte les procès alimentant les intrigues d’«Indéfendable» à partir de vraies causes.

Au retour, en janvier, le premier épisode, le 57e, s’appellera «Nuit blanche» et on sera en continuité avec le drame qui vient de se jouer. Les avocats du cabinet n’ont pas fermé l'oeil de la nuit et sont en état de choc. «Ils sont tous réunis au cabinet et c’est très intense», a souligné Mme Chevrier.

Inès a, rappelons-le, perdu sa sœur dans une fusillade, ce qui fait qu’elle est encore plus affectée que les autres. «Elle a subi un traumatisme et un choc émotif. Tout le monde veut lui apporter de l’aide, mais elle est plutôt silencieuse», a révélé la productrice. La Dre Karine Lévesque (Marie-Ève Perron) viendra même au cabinet pour soutenir la jeune femme de 24 ans.

Qui a voulu tuer Me Legrand?

Frédéric Legrand, qui n’a jamais été très sympathique, surtout avec Inès, a plusieurs ennemis. Il avait pour client Greg Renaud (Olivier Aubin), qui dirige une organisation criminelle, et il a dû composer avec le bras droit menaçant de Greg, Alexis (Samuel Côté). Tous deux avaient des raisons de faire passer Me Legrand.

Le premier parce que Me Legrand a collaboré avec la police en leur remettant un message de Greg concernant «Requin», le second parce que Me Legrand a entretenu une relation amoureuse avec sa blonde Jessica (Émilie Lajoie). Cette dernière, mécontente d’avoir été larguée par Me Renaud, pourrait aussi avoir commandité l’attentat.

On se rappelle que la tension a monté d'un cran chez Me Legrand après qu'il eut été battu récemment. Devenu paranoïaque, il s'est même emparé de l’arme qui trainait dans un tiroir du bureau de Me Lapointe (Michel Laperrière).

L’enquête sur la tentative de meurtre de Me Legrand occupera beaucoup de temps dans l’autre moitié de saison, et l’enquêteur Maxime Dubois (Mathieu Baron) sera bien entendu aux premières loges pour trouver le ou les responsables.

Toute cette histoire est inspirée de l’assassinat de trois avocats montréalais. Frank Shoofey, l’avocat de la mafia, a été tué en 1985 devant son cabinet de la rue Cherrier, puis Me Paul Beaudry et Me Sidney Leithman, qui défendaient deux trafiquants colombiens, ont été abattus par balle en 1991.

En plein montage

L’équipe d’«Indéfendable» est en train de monter les épisodes 100 à 120, qui concluront la première saison. Le tournage, rappelons-le, s'est conclu le 11 novembre dernier.

La moitié des épisodes sont déjà «masterisés», c’est-à-dire que les images ont été colorisées et que les sous-titres ont été ajoutés. «On devrait avoir fini le montage complet à la fin janvier», a dit Mme Chevrier, qui est heureuse de l’appui du grand public, la série mettant aussi en vedette Sébastien Delorme et Anne-Élisabeth Bossé rejoignant jusqu'à 1,5 million de fidèles chaque soir, selon les chiffres confirmés de Numeris.