Katie Holmes essaie un look plus «jeune» et ça ne passe pas

«Katie Holmes devrait aller en prison pour ça» : l’accoutrement de l’actrice américaine à l’occasion du Jingle Ball a fait réagir plus d’un internaute.

Plusieurs ont sursauté lorsqu’ils ont vu la vedette de l'émission Dawson (Dawson’s Creek) vêtue d’une mini robe et d’une paire de jeans, assorties de chaussures de sport.

Getty Images via AFP

Les internautes se sont empressés de réagir au look de Katie Holmes, 43 ans, soutenant que le combo robe et jeans devait rester dans les années 2000.

Getty Images via AFP

«Cette tendance est apparue il y a de ça des années et, honnêtement, comment Katie Holmes a-t-elle le culot de tenter de la ramener?» a écrit un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre, plus à l’extrême, a écrit : «Katie Holmes devrait aller en prison pour ça.»

La styliste se défend

La tenue, qui a fait couler beaucoup d’encre, avait comme objectif d’être «plus jeune», explique la styliste Brie Welch. Elle affirme que le look se voulait festif et jeune pour concorder avec l’ambiance du Jingle Ball.

Si les internautes se sont insurgés du retour de la robe portée avec des jeans, il s’agissait plutôt d’un bustier dans le cas de Katie Holmes.

Getty Images via AFP

«Nous avions statué que la couleur riche et les détails délicats du bustier étaient élégants et que le tout serait ‘’fun’’ avec une paire de jeans», a-t-elle confié au New York Times.

Les souliers de sport, qui n’ont rien de spécial à première vue, sont de marque Maison Margiela. Les chaussures, qui valent plus de 700$ américains, ont été choisies par l’actrice, qui tenait à être confortable pour danser sur les chansons de Dua Lipa.

Les internautes, qui se sont visiblement calmés depuis le look maladroit de Katie Holmes, soulèvent donc l’ultime question : d’autres vedettes s’inspireront-elles du combo des années 2000?