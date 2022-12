«La COVID n’est pas un beau cadeau à offrir»

Après plus de deux années de pandémie, les Québécois ont envie plus que jamais de célébrer en famille. Toutefois, un invité risque de se pointer dans vos partys sans être invité, la COVID, et ce n’est pas un beau cadeau à offrir, rappelle le Dr Luc Boileau.

«Le coronavirus est tellement rendu contagieux, ce n’est pas le fun à avoir. Ça peut être dangereux, grave», informe le directeur de santé publique.

Ce dernier rappelle que la COVID est contagieuse durant dix jours. Les Québécois peuvent aussi souffrir de rhume, de la grippe ou du VRS et il a des conseils pour eux.

«C’est le gros bon sens. Quand on est malade, on ne va pas voir des bébés, des femmes enceintes et des personnes âgées», insiste le Dr Boileau. «Quand on a des symptômes, vous n’allez pas dans les partys!»

Le directeur national de santé publique demande aux gens de porter un masque dans les endroits publics achalandés et de se laver fréquemment les mains.

*** Voyez tous les conseils du Dr Boileau dans la vidéo ci-haut