Les célébrités, «le cœur brisé», pleurent la mort de Stephen «tWitch» Boss

Mercredi, les responsables de la police de Los Angeles ont annoncé que le danseur et personnalité de la télévision était mort d'un suicide apparent. Il avait 40 ans.

• À lire aussi: 5 projets dans lesquels vous avez pu voir Stephen «tWitch» Boss

• À lire aussi: Stephen ''tWitch'' Boss, producteur de l’émission d’Ellen DeGeneres, s'est enlevé la vie

Réagissant à la triste nouvelle, Ellen DeGeneres s'est rendue sur Twitter pour rendre hommage à son ami, qui a été le DJ du Ellen DeGeneres Show pendant de nombreuses années.

«J'ai le cœur brisé. tWitch était un pur amour et une pure lumière. Il était ma famille, et je l'aimais de tout mon cœur. Il va me manquer, a-t-elle écrit. S'il vous plaît, envoyez votre amour et votre soutien à Allison et à ses magnifiques enfants - Weslie, Maddox et Zaia.»

I’m heartbroken. tWitch was pure love and light. He was my family, and I loved him with all my heart. I will miss him. Please send your love and support to Allison and his beautiful children - Weslie, Maddox, and Zaia. pic.twitter.com/lW8Q5HZonx — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 14, 2022

En outre, un certain nombre d'autres célébrités se sont souvenues de Stephen Boss via des messages sur les médias sociaux, notamment Questlove, Yvette Nicole Brown, Paul Feig, Jason Alexander et Leah Remini.

Dans son message, Kerry Washington a décrit la star comme une « lumière brillante ».

The world lost a bright light today. Twitch brought joy and love to people all over the world through music and through dance. My heart is heavy today for his family and all of those who knew and loved him. pic.twitter.com/VmvxFgOF5d — kerry washington (@kerrywashington) December 14, 2022

«Le monde a perdu une lumière éclatante aujourd'hui. Twitch a apporté la joie et l'amour aux gens du monde entier à travers la musique et la danse, a-t-elle commenté. Mon cœur est lourd aujourd'hui pour sa famille et tous ceux qui l'ont connu et aimé.»

Ailleurs, Adam Lambert a noté qu'il était «choqué et attristé».

Shocked and saddened to hear the news of @official_tWitch death. Twitch was a warm, joyful, and loving person that I had the honor of working with on tv a bit. Always the most genuine and down to earth and humble energy. Sending his family my deepest sympathies. #RIPTwitch pic.twitter.com/zXV1Ybs48M — ADAM LAMBERT (@adamlambert) December 14, 2022

«tWitch était une personne chaleureuse, joyeuse et aimante avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler un peu à la télévision. Toujours la plus authentique, la plus terre à terre et la plus humble des énergies. J'envoie à sa famille mes plus sincères condoléances», a-t-il posté.

Dwayne Johnson a également présenté ses condoléances à la famille de Stephen.

Man I am so sorry to hear the heartbreaking news about Twitch.

Great guy. Sending his family all the love, light, strength and mana. I’ve lost a lot of friends to the struggle. You never know what’s happening between the ears.

So sorry Boss family. Stay strong. #stephenboss 🕊️ — Dwayne Johnson (@TheRock) December 14, 2022

«Je suis vraiment désolé d'apprendre cette nouvelle déchirante à propos de Twitch. Un type formidable. J'envoie à sa famille tout l'amour, la lumière, la force et le mana. J'ai perdu beaucoup d'amis dans la lutte. On ne sait jamais ce qui se passe entre les oreilles. Je suis désolé pour la famille Boss. Restez forts», a-t-il ajouté.

Stephen Boss et sa camarade de So You Think You Can Dance Allison Holker Boss se sont mariés en 2013. Ils ont eu deux enfants ensemble - Maddox, six ans et Zaia, trois ans - et il a également adopté sa fille de 14 ans, Weslie.