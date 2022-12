Les négociations entre le gouvernement et les employés du secteur public pourraient s’éterniser selon Régine Laurent.

• À lire aussi: Négociations du secteur public : Québec offre 9% sur cinq ans

Dans son billet à l’émission Le Bilan du 15 décembre, elle indique qu’elle est d’accord avec l’objectif que s’est fixé la ministre Lebel, mais souhaite voir des résultats rapidement.

«On est en 2022 et on n’a pas réussi encore à trouver une façon de faire les négociations dans le secteur public qui ne durent pas un an et demi ou deux ans, dit-elle. Cela dit, Mme Lebel veut revoir l’organisation du travail et je suis pour à 300%. Sauf que ça fait 15 ans qu’on en parle.»

Elle est d’avis que la confiance doit être rétablie entre les infirmières et le gouvernement, notamment en ce qui a trait aux quarts de travail de douze heures.

«Il faut s’assurer que la personne qui fait du douze heures puisse être certaine qu’elle aura deux pauses pour aller manger. Ça a l’air niaiseux, mais jour après jour, ce n’est pas toujours le cas.»

L’infirmière à la retraite indique aussi que si les infirmières étaient respectées davantage, elles seraient plus ouvertes à essayer les quarts de travail de douze heures.

«Il y a trop d’employés qui sont traités comme des moins que rien par trop de gestionnaires qui abusent de leur pouvoir de gestion et qui font des menaces, soutient-elle. Donc comment veux-tu, dans ces conditions, que la personne veuille essayer des quarts de douze heures?»

La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, était également de passage à l’émission Le Bilan.

Voyez le «billet de Régine» dans la vidéo ci-dessus.