Pompiers de Saguenay: relations tendues avec la Ville

Tant que la Ville de Saguenay n'aura pas montré sa volonté de mettre un terme au climat de travail malsain qui persiste au sein des pompiers depuis des années, les sapeurs refusent de retourner à la table de négociations.

C’est ce que les pompiers ont convenu jeudi à l’assemblée générale de la Ville.

Hors de question pour eux de revenir à la table de négociations, après l'avoir quittée au début du mois.

«Présentement les négociations on met ça de côté et on va travailler le dossier du climat», a mentionné David Girard, président du syndicat des pompiers de Saguenay.

Un problème qui persiste depuis plusieurs années et qui ne fait qu'empirer à Saguenay.

«Présentement l'employeur fait une erreur, il mélange deux problèmes. Il s'imagine que c'est une stratégie de négociation de dénoncer un climat mais ce sont deux dossiers complètement à part qu'on travaille même depuis plusieurs années. On a un article qui a été créé en 2009 dans la convention collective comme quoi déjà là, il y avait des signes que le climat n'allait pas bien. On a voulu faire des efforts pour l'améliorer dans le futur pour qu’il n’empire pas et ça a empiré», a constaté M. Girard.

Problème de culture

Les pompiers dénoncent une mauvaise culture au sein de l'organisation basée sur l'intimidation, la répression et la peur.

«Il y a un mois. il y a des dénonciations qui ont été faites dans divers médias. Il n'y a personne de la haute direction de la ville qui nous a téléphoné pour savoir ce qu'il se passait. On trouve que c'est inacceptable dans une organisation comme Ville de Saguenay avec des règlements assez sévères pour le climat de travail», a mentionné Alain Tremblay, vice-président du syndicat des pompiers de Saguenay.

Les comportements problématiques viendraient de la haute direction et selon le syndicat, les départs à la retraite annoncés ne corrigeront pas, à eux seuls, la situation.

«C'est sûr que la Ville, la direction générale, va avoir une réflexion à faire à ce sujet», a dit David Girard.

Il mentionne que le climat de travail a des conséquences directes sur la motivation des employés.

«L'ambiance de travail est plus lourde. On va aller travailler pour être avec notre équipe, avec nos gars. On n'a pas envie d'aller travailler nécessairement pour l'organisation», a-t-il raconté.

Les syndiqués ont aussi convenu de déclencher des moyens de pression au moment jugé opportun.

«Présentement, il n'y a aucun moyen de pression, le citoyen n'a pas à s'inquiéter. S'il y en a dans le futur, il n'y aura pas d'impact au niveau des citoyens», a rassuré le président du syndicat.

Les négociations reprendront lorsque le dossier du climat sera réglé.

«Quand un entraîneur d'hockey perd son équipe, quand un entraîneur perd son banc, il y a des conséquences à ça et des agissements à avoir, c'est ce qu'il se passe présentement. On demande à M. Rioux, le nouveau directeur-général de la Ville de Saguenay, de nous contacter. On a des choses à lui dire», a demandé Alain Tremblay.

La Ville de Saguenay n’émettra aucun commentaire et demande l’intervention d’un médiateur.