COP15: Québec veut augmenter les redevances sur l’eau

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé jeudi qu’il compte de nouveau déposer un projet de loi, dès la prochaine session parlementaire, «sur la protection de l’eau» qui comprendra notamment une hausse des redevances sur l'eau.

«La protection de la biodiversité au Québec, ça passe inévitablement par la protection de l’eau. Au Québec, on a des dizaines de milliers de rivières, et plus de 3 millions de plans d’eau. 10% de notre territoire est couvert d’eau douce. C’est 3% des réserves d’eau douce renouvelable de la planète», a déclaré François Legault, jeudi lors de la COP15.

«Notre fleuve Saint-Laurent est aussi une richesse formidable. C’est le troisième plus grand fleuve en Amérique du Nord, et il draine à lui seul plus de 25% des réserves mondiales d’eau douce», a-t-il rappelé.

Le premier ministre s’est engagé à déposer un projet de loi, dès la prochaine session parlementaire, pour protéger cet «or bleu».

Son gouvernement compte notamment augmenter les redevances sur l’eau dans la province.

En 2021, le Québec a reçu moins de 3 millions $ pour des prélèvements d’eau de 811 milliards de litres, a indiqué le premier ministre, jugeant que cela «n’est pas acceptable».

«On va établir un tarif plus équitable, pour éviter les abus. Et pour que notre eau soit payée à sa juste valeur».

Dans un deuxième temps, son gouvernement compte créer un Fonds bleu qui va être financé notamment à partir de cette hausse des redevances et qui devrait atteindre, d’ici la fin du mandat, 150 millions $ par année. L’objectif de ce fonds est de financer des projets de protection et de mise en valeur des cours d’eau, tels que le nettoyage des berges de rivières ou encore la revégétalisation des bandes riveraines.

Rappelons que le ministre l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, avait déjà déposé un projet de loi pour augmenter les redevances sur l’eau au printemps dernier, mais que celui-ci avait été déposé trop tard pour être adopté.

En campagne électorale, le gouvernement Legault avait promis de remettre ce projet de loi sur la table s’il était élu.