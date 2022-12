SAAQ: Le diagnostic d’un trouble neurocognitif léger n’entrainera pas le retrait du permis

Le diagnostic d’un trouble neurocognitif léger n’entrainera finalement pas la suspension systématique du permis de conduire, comme l’avait initialement prévu la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) dans une lettre envoyée en novembre dernier.

«Nous reconnaissons l'importance de la conduite comme facteur de qualité de vie et d'autonomie des Québécoises et des Québécois. C'est pourquoi il est important de bien accompagner les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif», a déclaré la SAAQ, par voie de communiqué.

Une suspension sera tout de même appliquée dans certains cas, suivant les recommandations d'un professionnel de la santé, et ce, jusqu'à ce qu'un évaluateur de la SAAQ apprécie les compétences de conduite sur route ou qu'un ergothérapeute procède à une évaluation fonctionnelle des personnes concernées.

Cette mesure ne touche pas les conductrices et conducteurs qui ont reçu un diagnostic de trouble neurocognitif léger et dont l'état de santé ne représente pas un risque pour la sécurité routière.

Initialement, le permis devait d’abord être suspendu en cas de diagnostic, et seulement ensuite une contestation était possible. Cette décision avait été jugée discriminatoire et susceptible d’altérer l’autonomie des aînés.