Sherbrooke: Le théâtre jeunesse verra finalement le jour

Le ministère de la Culture et des Communications a finalement accepté jeudi de débourser les 2 millions $ qui manquaient pour que le théâtre jeunesse de Sherbrooke, en Estrie, voie le jour.

Pour la communauté artistique de l'Estrie, l'heure était aux célébrations.

Après plus de 10 ans d'attente, la Ville de Sherbrooke aura finalement son théâtre jeunesse.

Le travail aura été long et ardu, puisque les coûts des travaux ont explosé dans la dernière année.

D’abord estimée à près de 8 millions $, la facture s'élève maintenant à plus de 21 millions $.

Il était minuit moins une, puisqu'il manquait toujours deux millions peu de temps avant la date butoir.

Le gouvernement du Québec a finalement accepté de bonifier son aide financière pour boucler le budget.

Le provincial investit donc 9,3 millions $ dans le projet, et Ottawa, 5,4 millions $. La Ville de Sherbrooke a sa part de financement avec plus de 6 millions $. Le diffuseur Côté Scène, qui assurera la gestion, complète le tableau avec un investissement d’1million $.

La communauté artistique de Sherbrooke s’est réjouie de cette victoire, jeudi à l’hôtel de ville.

«J’arrête pas de me répéter : “On a une salle, on a une salle”. On a tellement travaillé, s’est émue Lili Bergeron, directrice générale pour Côté Scène, qui a longtemps milité pour ce projet. Sherbrooke était dans les bonnes dernières en matière de consommation de théâtre pour les jeunes, c’est honteux. Ça éveillé la conscience des élus.»

Le théâtre jeunesse sera adjacent au centre de production Jean-Besré, au centre-ville de Sherbrooke, et aura une capacité de 300 place. On ignore pour le moment l’échéancier des travaux, mais la livraison finale est prévue pour la fin 2024. Un autre appel d’offre, cette fois concernant le matériel scénique, devrait bientôt avoir lieu.