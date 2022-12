Studio l’Accord: Raccrocher les jeunes par la musique

Le centre jeunesse de Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a fait aménager une salle de musique spécialement pour les jeunes.

• À lire aussi: Le Festif s’invite à l’école

• À lire aussi: Future infirmière et ex-enfant de la DPJ, elle raconte son histoire

Un projet de 40 000 $ qui a permis de rénover l'endroit et de faire l'acquisition d'instruments.

La fondation Evenko, ainsi que Rio Tinto, ont rendu possible cette réalisation. Une batterie, des guitares, des ukulélés ... une panoplie d'équipements sont à la disposition des usagers.

«Il y a tellement d'émotions qui passent par la musique. Je pense que tout le monde aime la musique. Ça peut apporter beaucoup de bienfaits au niveau de l'estime par exemple», a confirmé l’éducateur au centre jeunesse Saint-Georges Jean-Daniel Bouchard.

C’est d’ailleurs M. Bouchard qui a eu l'idée de créer cet espace. «Ça fait deux ans qu'on est dans le projet, l'idée m'est venue parce que j’aime beaucoup la musique. On pense souvent aux sports et on oublie les arts. On est bien installés pour le bricolage, mais la musique manquait», a-t-il expliqué.

Dans la salle de musique, un studio d’enregistrement est aussi disponible. Des cours seront aussi offerts aux jeunes pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de découvrir la musique. Un autre local du genre pourrait aussi être mis à la disposition de la clientèle à Roberval dans un futur proche.