Un arrondissement de Sherbrooke pourrait perdre son statut bilingue

Pour la première fois, l'arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke, en Estrie, pourrait perdre son statut bilingue.

Lors du dernier recensement, 44,5 % des résidents de l'arrondissement ont déclaré l'anglais comme langue maternelle. Pour que le statut bilingue soit maintenu, il faudrait que la moitié des résidents soient anglophones.

Toutefois, tout n'est pas perdu pour Lennoxville. La nouvelle loi 96 prévoit 120 jours pour qu'une municipalité puisse adopter une résolution lui permettant de conserver son statut et le gouvernement du Québec devra accepter. C'est ce que la Ville de Sherbrooke compte faire.

«C’est une procédure, donc on passe au travers de la procédure, mais à tous les recensements, il va falloir passer au travers de la procédure. C’est un petit peu la petite chose fatigante, parce qu’à tous les cinq ans, on s’expose», a souligné le conseiller et président de l’arrondissement de Lennoxville, Claude Charron.

La députée provinciale de la circonscription se défend. «Je ne pense pas que la langue anglaise est en péril au Québec.

Je pense qu’il y a une très belle cohabitation à Lennoxville et dans tous les Cantons-de-l’Est entre la population d’expression anglaise et française, mais on se doit de se doter de mesures pour la protéger cette langue française», a mentionné Geneviève Hébert.

Ailleurs dans la région, c'est le contraire qui se passe puisque le déclin du français se fait sentir.

Entre 2016 et 2021, le pourcentage de personnes qui parle principalement le français au travail a légèrement diminué, passant de 91,5 à 91,3 % alors qu'on remarque une augmentation de l'utilisation de l'anglais d'un peu plus de 1%.

Sur le marché du travail, le pourcentage de personnes utilisant l’anglais dans la Région métropolitaine de Sherbrooke est passé de 4,8 à 5,9 %.

Ainsi, la question de la langue divise toujours. «Ça crée toujours une petite division entre les francophones et les anglophones alors que ça n’existe pas à Lennoxville. On a vraiment une bonne communauté tissée serrée», a ajouté Claude Charron.