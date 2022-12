Une ferme du Québec, à Saint-Placide, a de quoi célébrer jeudi: une de ses vaches a été sacrée vache mondiale de l’année.

La vache, nommée Subliminal et âgée de 13 ans, a en effet reçu le prestigieux prix remis par Holstein International.

Elle vit aujourd’hui au Wisconsin, mais elle a été élevée à la Ferme Blondin, à Saint-Placide dans les Laurentides.

Nicolas Lalande, copropriétaire de la Ferme Blondin, revient sur l’histoire de la vache.

«Subliminal, on l'a vendue alors qu'elle était très jeune. On n'avait pas de progéniture d’elle, alors plus tard dans sa vie, on a été racheter deux filles directes de Subliminal et on a acheté une petite fille aussi cette année», relate-t-il.

Le prix remporté par Subliminal, soit celui de la «vache mondiale de l’année», est des plus prestigieux, et est décerné au terme d’un vote rassemblant des gens d’horizon divers.

«Tout d'abord c'est un prix décerné par un vote du public et tous les abonnés aussi à l'international, dont la principale revue mondiale des passionnés de vaches, c'est eux qui ont élu Subliminal comme vaches de l'année. Ça nous fait vraiment chaud au cœur que nos paires aient élu une de nos vaches comme étant la vache de l'année», explique M. Lalande.

Les critères d'évaluation ne sont d’ailleurs pas seulement esthétiques.

«Au niveau des concours, ce qu'il est important de savoir, c'est que Subliminal n'a pas nécessairement remporté le prix par ses performances à l'exposition, qui était une grande partie de ça, mais elle a aussi remporté le prix parce que les éleveurs aiment beaucoup le fait que ce soit une vache qui a une bonne durabilité, donc elle a vécu très longtemps, elle a produit beaucoup de lait. C'est aussi une vache qui est très belle», détaille l’éleveur.

Voici certains critères parmi les plus importants.

1. «Une vache qui a un beau pis, bien attaché et bien veiné.»

2. «Elle a des pattes qui sont bien implantées, donc quand elle marche elle peut avoir une bonne traction et avancer avec aisance.»

3. «Puis on peut voir une belle ouverture de côte, donc c’est une vache qui est capable d’ingérer une bonne quantité de nourriture, pour après ça aller se coucher et produire beaucoup de lait par la suite.»

Les vaches de prestige peuvent valoir entre 25 000 et 50 000. Mais les grandes championnes d’exposition telle que Subliminal peuvent valoir plusieurs centaines de milliers de dollars, voire un demi-million.