Alcool au volant: 330 arrestations depuis le début de l'année à Saguenay

Depuis le début de l'année, 330 conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec facultés affaiblies sur le territoire de la ville de Saguenay, dont deux jeudi soir.

Deux personnes ont été arrêtées pour alcool au volant par la police de Saguenay jeudi soir, dont un jeune de 19 ans, à l'occasion d'un barrage de six heures tenu sur le boulevard St-Paul, près du boulevard de l'Université.

Ce n'était pas le premier barrage de la police de Saguenay depuis le début du mois et ce ne sera pas le dernier non plus.

«La période des Fêtes est propice aux rassemblements, donc c'est important qu'on soit présent», a mentionné Tanya Lapointe, du Service de police de Saguenay. «Il n'y a pas de secteur précis ciblé.»

«Le message est simple», dit le criminaliste Luc Tourangeau. «C'est un ou l'autre: on conduit ou on boit de l'alcool. Si on boit, on ne conduit pas!»

La majorité des cas de facultés affaiblies concernent l'alcool, même si les policiers surveillent également la drogue.

Les policiers constatent davantage de dénonciations citoyennes et que les gens ont davantage ont un plan de retour lorsqu’ils se présentent à une soirée.