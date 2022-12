Angelina Jolie renonce à son rôle d'envoyée spéciale du HCR

Après 21 ans de bons et loyaux services, Angelina Jolie renonce à son rôle d'envoyée spéciale du Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés, la vedette souhaitant «travailler différemment» et sur des questions humanitaires plus larges.

«Après 20 ans de travail au sein du système des Nations Unies, je sens qu'il est temps pour moi de travailler différemment, en m'engageant directement avec les réfugiés et les organisations locales», a expliqué l'actrice, dans un communiqué diffusé par le HCR vendredi.

«Angelina Jolie a été depuis très longtemps un important partenaire humanitaire du HCR. Nous sommes reconnaissants pour ses décennies de service, son engagement et la différence qu'elle a faite pour les réfugiés et les personnes forcées de fuir», a dit Filippo Grandi, le patron du HCR.

Angelina Jolie -l'un des visages les plus emblématiques de Hollywood- a effectué plus de 60 missions sur le terrain au fil des ans, prêtant sa célébrité et la certitude d'attirer les médias dans ses déplacements à la cause des réfugiés. Elle avait été nommée Envoyée spéciale du HCR en 2012.

Récemment, elle s'est rendue au Yémen et au Burkina Faso avec le HCR pour rencontrer des personnes déplacées qui endurent «deux des situations d'urgence les plus sous-financées et les moins signalées au monde», souligne le communiqué.

En juin 2021 à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés elle avait plaidé pour plus de solidarité et exposé ce qu'elle voit comme de fausses excuses de ne pas en faire plus alors qu'elle visitait le camp de Goudoubo au Burkina Faso.

«Ce n'est pas que nous soyons à un point de rupture – c'est déjà cassé. La façon dont nous, en tant que communauté internationale, essayons de résoudre les conflits et l'insécurité est brisée», avait-elle lancé.

«Je n'ai jamais été aussi préoccupée par l'état des déplacements forcés dans le monde qu'aujourd'hui», avait-elle lancé. Depuis, le nombre de réfugiés et de personnes déplacées internes n'a eu de cesse d'augmenter, pour franchir en milieu d'année 2022 la barre des 100 millions.

Plus de 53 millions de personnes ont été obligées de fuir leur domicile dans leur pays et 32,5 millions ont dû quitter le leur pour essayer de s'installer ailleurs.

Mme Jolie n'a pas donné de détail sur ses futurs engagements humanitaires.

«Je sais que la cause des réfugiés restera chère à son cœur et je suis certain qu'elle apportera la même passion et la même attention à un portefeuille humanitaire plus large», a souligné M. Grandi.