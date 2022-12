La nouvelle ministre québécoise de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, fait du chemin Roxham l’une de ses priorités.

• À lire aussi: Le chemin Roxham: un symbole de l’échec du « caquisme », dit PSPP

• À lire aussi: Immigration et langue: Trudeau doit passer de la parole aux actes, selon Legault

• À lire aussi: Sommet de traversées au chemin Roxham

C’est ce qu’elle a expliqué lors de son passage à l’émission «Le Bilan», vendredi.

«C’est une des grandes priorités parce que la pression est grande sur le Québec et elle est grande sur nos services gouvernementaux, dit-elle. Ce qu’on demande c’est d’être remboursé pour l’ensemble des coûts que le Québec assume. On reçoit 98% des demandeurs d’asile qui entrent au Canada de façon irrégulière, et c’est nous qui offrons le panier de services à ces gens-là.»

Elle indique également que le gouvernement Legault a toujours l’intention d’aller chercher de nouveaux pouvoirs en immigration.

«On garde cette demande-là, mais on veut travailler d’abord sur des gains à brève échéance, affirme la ministre. Par exemple, quand on donne une autorisation pour un travailleur étranger, on pourrait peut-être négocier pour qu’il soit de plus longue durée pour éviter la répétition des démarches administratives.»

Elle mentionne aussi vouloir alléger les allers-retours entre Québec et Ottawa pour traiter les demandes d’immigration.

Malgré le report de la rencontre entre Justin Trudeau et François Legault qui devait avoir lieu vendredi, elle espère que les deux politiciens pourront discuter ensemble prochainement.

«J’aurais préféré que ça se tienne parce qu’il y a des dossiers de grande importance, qui sont urgents et qui méritent d’être discutés à très hauts niveaux, soutient-elle. Je souhaite que cette rencontre se tienne très prochainement parce qu’on ne peut plus attendre.»

Voyez l’intégralité de l’entrevue de Mme Fréchette à «Le Bilan» dans la vidéo ci-dessus