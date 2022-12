Cinq choses à savoir sur le streptocoque du groupe A

À l’approche de Noël, Santé Montréal rapporte quatre cas de streptocoque du groupe A chez des enfants montréalais, dont deux décès, depuis la mi-novembre, comparativement à un seul cas répertorié entre 2017 et 2021, et émet un appel à la vigilance chez les professionnels de la santé.

Voici donc cinq choses à savoir sur cette bactérie très commune dans la population, mais qui peut parfois causer des complications graves.

Caractéristiques

- Le streptocoque du groupe A est une bactérie qui se retrouve couramment dans la gorge et sur la peau de nombreuses personnes en santé.

- Environ 20% des personnes en bonne santé en sont porteuses, sans être malade.

- La bactérie peut parfois causer des symptômes légers comme des maux de gorge ou des infections cutanées comme la scarlatine.

- Lorsqu’elle se retrouve en dessous de la peau, elle peut causer une maladie grave des muscles, appelée «bactérie mangeuse de chair».

- Celle-ci est mortelle dans 10 à 15% des cas, en fonction du site d’infection.

- La bactérie se traite à l’aide d’antibiotiques comme la pénicilline ou l’amoxicilline.

Manifestations

Les infections graves causées par le streptocoque du groupe A peuvent se manifester avec de la fièvre, un malaise important ou des douleurs importantes à l’endroit infecté, incluant une rougeur qui peut s’étendre rapidement.

Les complications peuvent également causer une pneumonie, une infection du sang ou l’atteinte de plusieurs organes avec un choc toxique.

Transmission

Ce sont principalement les personnes qui sont atteintes de l’infection grave de la bactérie qui peuvent la transmettre, et ce par contact avec des gouttelettes du nez ou de la gorge.

Très rarement, les personnes porteuses de la bactérie qui sont en bonne santé peuvent également transmettre le virus par gouttelettes.

Le streptocoque du groupe A se transmet également par contact avec des plaies cutanées ou infectées.

Personnes à risque

Les personnes âgées de 65 ans et plus, ayant une maladie chronique ou ayant été en contact étroit avec une personne atteinte de l’infection grave de la bactérie ainsi que les enfants en bas âge sont plus à risque lorsqu’ils sont infectés.

Recommandations

Santé Montréal recommande aux parents de surveiller les symptômes de fièvre, de toux, de maux de gorge ou de tête accompagnés d’une infection de la peau avec une douleur importante chez leurs enfants.

La vaccination contre la grippe et la varicelle est également recommandée.

Ces deux maladies augmentent les chances de développer une infection invasive du streptocoque du groupe A.

La Santé publique recommande également au reste de la population de rester à la maison s’ils sont malades, de se laver les mains fréquemment et de pratiquer une bonne étiquette respiratoire, en toussant dans son coude et en portant un masque si malade.

Source : Santé Montréal