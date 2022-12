Jordanie: un policier tué par balle lors de manifestations contre les prix des carburants

Un haut responsable de la police a été tué par balle tôt vendredi lors de manifestations dans la province de Maan, dans le sud de la Jordanie, théâtre depuis plusieurs jours de protestations contre la hausse des prix des carburants, selon la Sûreté générale.

«Le directeur adjoint de la police du gouvernorat de Maan, le colonel Abdelrazzak Aldalabih, est décédé après avoir été blessé par balle à la tête, alors qu'il faisait face à des émeutes», a précisé la Sûreté générale dans un communiqué.

Les émeutes ont été «menées par un groupe de vandales et de hors-la-loi dans la région de Husseiniya, dans le gouvernorat de Maan», à environ 218 km au sud d'Amman, ajoute le texte.

Plus tard vendredi matin, la Sûreté générale a annoncé qu'«un officier et un sous-officier avaient été blessés par des coups de feu alors qu'ils faisaient face à des vandales et des émeutiers à Husseiniya».

Plusieurs provinces du sud de la Jordanie ont connu des grèves ces derniers jours, qui ont commencé par les chauffeurs de camions avant d'être suivies par les marchés et commerces mercredi pour protester contre la hausse des prix des carburants.

À certains endroits, les protestataires ont bloqué des routes avec des pneus en feu ou ont eu des échauffourées avec les forces de sécurité.

Les prix ont presque doublé par rapport à l'an dernier, en particulier pour le diesel, généralement utilisé par les camions et les bus, et le kérosène, principal carburant de chauffage.

Face au mouvement, le gouvernement a proposé notamment d'augmenter les tarifs des chauffeurs et de distribuer des aides financières pour soutenir les familles les plus touchées, mais ces solutions ne semblent pas avoir été suffisamment satisfaisantes pour les grévistes.