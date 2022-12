Le prince Harry voit beaucoup de la princesse Diana en sa fille Lilibet

Le prince Harry voit « beaucoup » de sa défunte mère, la princesse Diana, dans son deuxième enfant.

Dans l'épisode six de la série documentaire Netflix Harry & Meghan, le prince britannique a tendrement évoqué son fils, Archie, trois ans, et sa fille, Lilibet, 18 mois.

«Je pense qu'en ce moment, je vois beaucoup de ma femme dans Archie et beaucoup de ma mère dans Lili. Elle a beaucoup de Spencer en elle. Elle a les mêmes yeux bleus», a-t-il déclaré, ce à quoi Meghan, duchesse de Sussex a ajouté : «Des yeux bleus, bleu, bleus». «Des cheveux un peu dorés et roux,» a continué son époux.

Lady Diana est décédée dans un accident de voiture à l'âge de 36 ans en 1997.

Dans ce sixième épisode, Tyler Perry qui a offert au couple princier un logement lors de leur arrivée aux États-Unis, début 2020, a révélé qu'il était le parrain de Lilibet.

«On s'appelait et on parlait de choses idiotes, mais ils étaient assez sérieux au téléphone et j'ai dit : «OK, qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont répondu : «Eh bien, nous aimerions que tu sois le parrain de Lili.» J'ai dit : «Wow». J'ai dû prendre une minute pour encaisser ça. Et j'ai dit : «J'en serais honoré. J'en serais absolument honoré» , a-t-il raconté, avant de partager ses hésitations.

«J'ai raccroché le téléphone, j'ai tout assimilé, puis je les ai rappelés et j'ai dit : «Euh, attendez une seconde, ça veut dire que nous devons aller là-bas et faire tout ça dans l'église avec (la famille royale) et organiser tout ça, parce que je ne veux pas faire ça», a poursuivi le réalisateur et producteur. Peut-être que nous pouvons faire une petite cérémonie privée ici, que ce soit ici, et si vous devez le faire là-bas, alors allez-y.»

Aucun détail sur le baptême de Lilibet n'a été rendu public. Meghan et Harry ont quitté leur rôle de membre de la famille royale en janvier 2020 et se sont installés en Californie après avoir vécu quelques mois au Canada.