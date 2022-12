En l’espace d’à peine 10 ans, le Québec, qui était pratiquement absent du marché mondial des jeux de société et des casse-têtes, est en voie de devenir un joueur majeur.

L’organisation Randolph, généralement connue pour ses bars ludiques, l’est beaucoup moins en ce qui concerne ses initiatives en Amérique du Nord.

Joël Gagnon, directeur des ventes et cofondateur de Randolph se réjouit de ces percées sur ce marché qui représente en 2022 13 G$.

«Nous, c'est un feu roulant depuis 10 ans. On a vraiment structuré l'entreprise autour du jeu de société. Les 10 ans, pour nous, c'est une belle affirmation du travail accompli», explique-t-il.

L’organisation a débuté sur une intuition qui depuis s’est avérée juste.

«Les Québécois sont très joueurs. Puis ça, c'est l'hypothèse qu'on avait à l'origine quand on a fondé l'entreprise. Et on a vraiment réussi à découvrir ça puis à convaincre les gens de jouer avec nous. On est vraiment contents», relate-t-il.

Randolph vend annuellement autour de 250 000 unités, et offre 23 titres différents.

Le nombre fait la force

Pour percer le marché international, l’organisation a choisi de faire équipe.

«Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se fusionner avec une autre entreprise québécoise, qui s'appelle «Scorpion masqué», pour s'entraider. Parce que le marché international en ce moment est très agressif, très dynamique. On s'est dit que si on joignait nos forces ensemble, on allait faire des jeux encore meilleurs, pour tous les territoires du monde», détaille M. Gagnon.

Cette fusion leur a permis d’ajouter 32 titres de plus à leur collection.

«Mais même à ça, il faut absolument faire des nouveautés à chaque année pour être compétitifs sur le marché», ajoute le cofondateur.

Le marché américain s’est révélé particulièrement difficile à pénétrer.

«Oui, ça, c'est encore plus complexe. On a dû ouvrir directement un bureau aux États-Unis, qu'on opère d'ici. On a engagé une équipe américaine pour pouvoir commercialiser nos produits et aussi des produits de partenaires européens également, là-bas», explique M. Gagnon.

Gros joueurs

Randolph va s’affronter à de gros joueurs sur le marché américain, tels Monopoly et Risk.

«Oui. C'est tellement gros, que ce n’est même pas encore dans notre ligue, nuance humblement Joël Gagnon. Nous, on va s'attaquer en premier lieu à tout ce qui est marché hobby, créer une demande plus au niveau des joueurs passionnés.»