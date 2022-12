Le streptocoque : la vigilance est de mise, rappelle Gaétan Barrette

Deux enfants montréalais sont décédés des suites de complications liées à des infections au streptocoque A; pour le docteur Gaétan Barrette, le mot d’ordre est la vigilance.

• À lire aussi: 2 enfants montréalais meurent après un streptocoque A; hausse des cas rapportée

• À lire aussi: Cinq choses à savoir sur le streptocoque du groupe A

C’est ce qu’a avancé le médecin radiologiste et ancien ministre provincial de la Santé en entrevue à TVA Nouvelles.

«Le streptocoque de groupe A, c’est une bactérie, ce n’est pas un virus, qui existe depuis toujours, on la connait. Et ça se traite, et ça se traite mieux lorsqu’on le prend tôt. Alors la vigilance – et là je pense que les gens qui nous écoutent vont avoir déjà entendu ça – c’est le strep test», détaille-t-il.

Les citoyens peuvent se procurer le strep test soit à la pharmacie, soit chez le médecin.

«Et c’est gratuit, souligne Dr Barrette. Et on peut même, par exemple le pharmacien c’est moins compliqué que d’aller à l’urgence : on appelle, est-ce qu’il l’offre? On peut même, si le test est positif, donner des antibiotiques.»

Dans la plupart des cas, le streptocoque reste relativement inoffensif; plusieurs s’interrogent de fait sur les récentes morts survenues à Montréal.

«Ça fait partie de l’évolution de cette maladie-là. C’est tellement courant cette bactérie-là, qu’on oublie dans la population – incluant dans la population médicale – on oublie que chaque année il y a des gens qui meurent de cette infection-là», déplore-t-il.

En fait, 500 000 personnes, majoritairement des enfants, meurent chaque année du streptocoque.

Le Dr Barrette énumère une série de signes à surveiller.

«Quand l’enfant a un mal de gorge, fait de la température, a des douleurs musculaires, une éruption cutanée [...]. Ben ça, on s’en va à l’hôpital, on a un strep test, c’est réglé. Mais il y a une petite proportion où le feu pogne, et là la bactérie s’en va partout», explique-t-il.

Le streptocoque est ainsi à prendre au sérieux, insiste Dr Barrette.