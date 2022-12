Le Vieux-Poste de Noël est de retour à Sept-Îles

Après deux années de pause, l’organisme Marée Motrice animera à nouveau le Vieux-Poste de Sept-Îles dimanche dans le cadre d’une activité de Noël.

L’événement sera plus modeste cette année, mais donnera encore lieu à des échanges culturels, notamment avec les Innus.

Marie-Ève Vigneault, une bénévole impliquée dans les éditions précédentes, a intégré le conseil d'administration de l'organisme en 2022. Elle a indiqué qu'une trentaine de bénévoles s'impliquent dans l'événement cette année. En 2019, il y en avait 100.

Malgré tout, l’organisme, dont la mission est de créer des événements culturels et rassembleurs, promet une programmation familiale et gratuite qui saura répondre aux attentes de la population de Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam.

Des ateliers de bricolage, des rencontres avec le père Noël et des expériences scientifiques sont au programme. Du chocolat chaud sera offert de même que des dégustations sous une tente traditionnelle innue.

«Noël, c'est toujours la magie», a indiqué le responsable de ce volet, Ovoila Fontaine. «Dans cette magie-là, il va y avoir des relations entre les Blancs et les Innus. Moi, je vais être dans la tente. Je fais un partage: saumons, graines rouges et chicoutai avec la bannique. En même temps, je fais des comtes et légendes.»

Jusqu’ici, l’organisme Marée Motrice a tenu ses activités au Vieux-Poste. Il n’est pas exclu que des événements futurs se tiennent sur d'autres sites situés à Sept-Îles et sur la communauté de Uashat mak Mani-Utenam.