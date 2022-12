Meghan Markle évoque ses pensées suicidaires

Meghan Markle a évoqué ses pensées suicidaires liées à l'attention des médias.

Au cours du quatrième épisode de la série documentaire de Netflix, intitulé Harry & Meghan, la duchesse de Sussex s'est épanchée sur la façon dont elle a traversé une période sombre alors qu'elle était membre active de la famille royale après son mariage avec le prince Harry en mai 2018.

Meghan Markle affirme qu'elle ne se sentait pas protégée par les autres membres de la famille royale britannique et qu'elle ne savait pas comment obtenir du soutien.

«Je voulais me faire aider (par des médecins), mais je n'en avais pas le droit. Ils étaient préoccupés par l'image que cela donnerait à l'institution...», a-t-elle déclaré dans Harry & Meghan, le documentaire en six parties disponibles sur Netflix.

En outre, le prince Harry a avoué qu'il n'a pas bien géré la situation et qu'il a fini par agir comme «Harry de l'institution» plutôt que comme «Harry le mari».

«J'étais dévasté. Je savais qu'elle avait du mal. Nous étions tous les deux en difficulté. Mais je n'aurais jamais pensé que cela arriverait à ce stade. Et le fait que ce soit arrivé à ce stade, je me suis senti en colère et honteux. Je ne l'ai pas très bien géré, a-t-il admis.

Je l'ai géré en tant que "le Harry de l'institution" plutôt que "Harry le mari", et ce qui a pris le dessus sur mes sentiments, c'est mon rôle royal. J'ai été entraîné à me préoccuper davantage de ce que les gens allaient penser si nous n'allions pas à tel événement. Et en y repensant maintenant, je me déteste pour ça. Ce dont elle avait besoin de ma part était tellement plus que ce que j'étais capable de lui donner.»

Ailleurs, Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, a discuté de la façon dont elle était préoccupée par le bien-être de sa fille à l'époque.

«Être constamment prise en grippe par ces vautours, s'en prendre à son esprit, qu'elle puisse penser à ne pas vouloir être là. Ce n'est pas facile à entendre pour une mère. Et je ne peux pas la protéger. Harry ne peut pas la protéger», a-t-elle ajouté.

Les représentants de la famille royale n'ont pas encore répondu aux affirmations du couple.

Meghan Markle et le prince Harry ont quitté leur fonction de membre senior de la famille royale en janvier 2020 et se sont finalement installés en Californie. Le deuxième volume de Harry & Meghan est désormais disponible en streaming sur Netflix.