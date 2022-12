Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean: un don qui fait toute la différence

Les dons sont moins nombreux cette année à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais l'organisme a pu compter vendredi sur un don particulièrement généreux d’une jeune femme de 26 ans.

Amélie Grégoire est parvenue en l’espace de deux mois et demi à amasser plus de 24 000$ de denrées pour Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a remis son généreux don à l’organisme vendredi avant-midi.

«Vendredi matin, on est à récolter des dons dans les entreprises et ce n'est pas aussi élevé que ça. Pour une seule personne, c'est impressionnant. C'est juste Amélie Grégoire qui peut faire ça, c'est vraiment extraordinaire!» s’est exclamé le directeur général de Moisson-Saguenay-Lac-Saint-Jean, Yanick Soumis.

«Des centaines d'heures de magasinage pour trouver des liquidations, des spéciaux et des deals qui allaient valoir la peine au maximum. J'ai été chanceuse d'avoir mon amie Cindy avec moi qui m'a accompagnée», a mentionné la généreuse donatrice.

Le défi était colossal cette année avec l'inflation.

«Ça a été vraiment beaucoup plus de recherches parce que des prix qui étaient en régulier l'année passée, c'est le nouveau prix qui est en spécial. C'était plus dur à trouver», a expliqué Amélie.

Nouveau record

Amélie Grégoire donne depuis quatre ans à l’organisme. Cette année, elle a surpassé son objectif de l'an dernier d'environ 1000$.

«Pour une année très difficile en termes d'épicerie que tout a doublé pour la plupart, je suis vraiment fière d'y être arrivée», dit-elle.

«L'année 2023 va être difficile donc tout ce qui entre on le prend, c'est bienvenu parce qu'on n'est pas capable de répondre à la demande à l'heure actuelle, les demandes sont sans cesse croissantes. On a eu une augmentation des dépannages alimentaires de 42% de mars 2021 à mars 2022. À l'heure actuelle, si on faisait les mêmes statistiques, ça exploserait», a admis M. Soumis.

Dons moins nombreux

Les dons sont moins nombreux cette année et l’augmentation des prix à la consommation y est pour quelque chose.

«Les épiciers gèrent mieux leur stock donc il y a moins d'invendus. C'est à nous d'aller diversifier nos fournisseurs, de dénicher des denrées en surplus pour être capables de répondre à la demande», a mentionné le directeur général de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Toute la différence

Avec un seul dollar, l’organisme est en mesure de fournir trois repas à des gens moins nantis. Chaque don fait une grande différence. La généreuse récolte d’Amélie Grégoire permettra à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean d’offrir près de 72 000 repas.

«C'est monsieur madame tout le monde qui va en bénéficier. C'est des gens qui reçoivent des prestations d'aide sociale, c'est des gens qui sont sur le marché du travail et qui ont un faible revenu. C'est même des gens âgés et des étudiants», a souligné M. Soumis.

«Quand je fais ça, je ne m'attends pas à aider autant. Ça vient du coeur, vraiment. Même si tu travailles 40h par semaine, c'est dur d'arriver. Dans ce temps-là, tu as besoin d'aide. Ça me touche vraiment de savoir que les gens vont être aidés grâce à moi», dit la jeune femme.

Les dons comme celui d'Amélie sont distribués à travers 90 organismes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.