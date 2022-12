Objectif : libérer les urgences

Afin de libérer les urgences, le ministre Christian Dubé mise sur l’implantation du protocole de surcapacité hospitalière, ce qui veut dire que des patients seront redirigés vers d’autres unités de l’hôpital pour permettre au personnel de se concentrer sur les cas les plus urgents.

Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec, soutient l’emploi de cette stratégie, déclarant que «si nous voulons soutenir les équipes soignantes de l’urgence et assurer un accès aux soins pour les patients, il faut que TOUT l’hôpital partage le risque lié aux admissions à l’urgence».

Cette mesure temporaire sera en vigueur jusqu’au 31 mars 2023.

Je tiens à adresser un merci particulier aux membres de la cellule de crise. Votre engagement a déjà permis de mettre en place des actions concrètes à court terme et qui continueront de porter fruit pour désengorger nos urgences et améliorer la coordination dans nos hôpitaux.

Cela permettrait d’augmenter la qualité des soins et de diminuer de la durée de séjour de 24 heures et plus, selon une étude.

Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, affirme que «la sécurité est au centre de toutes ces décisions».

«Être sur les étages est souvent plus sécuritaire qu’être dans un corridor alors que personne ne vous surveille», précise-t-il.

Il admet qu’il s’agit une tâche supplémentaire pour le personnel soignant, mais ajoute qu’«à l’urgence, ça va nous permettre de voir la prochaine crise cardiaque ou le prochain ACV et c’est vraiment ça le but de la surcapacité».