Polémique raciste à Buckingham: une amie d'Elizabeth II présente ses excuses

Une amie proche de la défunte reine Elizabeth II a présenté ses excuses vendredi au palais de Buckingham à une Britannique noire, à laquelle elle avait demandé avec insistance d'où elle venait lors d'une réception fin novembre.

• À lire aussi: Une nouvelle polémique au pire moment pour la famille royale

Une rencontre a eu lieu vendredi matin à Buckingham entre les deux femmes, indique un communiqué conjoint du palais et de Ngozi Fulani, présidente de l'association Sistah Space, une association britannique de soutien aux femmes noires victimes de violences domestiques.

«Lors de cette réunion, remplie de chaleur et de compréhension, Lady Susan a présenté ses sincères excuses pour les commentaires qui ont été faits et la détresse qu'ils ont causée à Mme Fulani», indique le communiqué.

Susan Hussey, 83 ans, a été la dame de compagnie de la reine Elizabeth II pendant plus de 60 ans et est la marraine du prince William.

Ngozi Fulani avait dénoncé fin novembre les propos que lui avait tenus Susan Hussey, lors d'une réception au palais de Buckingham. Ces révélations avaient plongé la royauté britannique dans une nouvelle polémique.

Ngozi Fulani avait rapporté sur Twitter que Susan Hussey lui avait demandé avec insistance d'où elle venait, lui touchant même les cheveux pour voir son nom sur son badge, à l'occasion d'une réception organisée par la reine consort Camilla.

AFP

«D'où venez-vous en Afrique?», «D'où venez-vous vraiment? D'où est-ce que les gens comme vous viennent?», aurait ainsi demandé Susan Hussey à la militante féministe et antiraciste.

Face au tollé, le palais de Buckingham avait dénoncé des «commentaires inacceptables» et annoncé la démission de Susan Hussey.

«Lady Susan s'est engagée à approfondir sa conscience des sensibilités impliquées et est reconnaissante de l'opportunité d'apprendre davantage sur les questions dans ce domaine», lit-on dans le communiqué, dans lequel le mot racisme n'apparait à aucun moment.

«Madame Fulani, qui a injustement reçu le plus épouvantable torrent d'abus sur les réseaux sociaux et ailleurs, a accepté ces excuses et comprend qu'aucune malveillance n'était intentionnelle», poursuit le communiqué.

Sistah Space avait dû cesser, après la polémique, la plupart de ses activités pour des raisons de sécurité.

«La maison royale continuera à se concentrer sur l'inclusion et la diversité (...), examinant ce qui peut être appris de Sistah Space», indique le communiqué.

«Le roi et la reine consort et d'autres membres de la famille royale (...) sont heureux que les deux parties aient atteint ce dénouement bienvenu».

Cette question du racisme est particulièrement sensible pour la famille royale depuis que le prince Harry et son épouse Meghan l'ont accusée de manque de soutien et de racisme dans une interview-choc sur la télé américaine l'année dernière.

Harry avait aussi évoqué des «biais inconscients» de la royauté en matière de racisme dans un documentaire sur le couple, diffusé cette semaine et la précédente sur Netflix.