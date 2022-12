Pourquoi ne pas réduire notre consommation d’alcool pendant les Fêtes?

Les Fêtes sont à nos portes et les préparatifs vont bon train dans toutes les familles du Québec. Un vent de normalité souffle enfin sur la province, après deux années difficiles sous le signe de la COVID-19.

Les familles ont hâte de se retrouver, de fêter, d’être à nouveau réunies. Et pourtant, certains voient les fêtes arriver avec inquiétude. Si les Fêtes sont pour la majorité une saison de réjouissances, elles sont pour d’autres une période difficile, marquée par l’isolement. Il y a aussi ceux qui, comme moi, ne consomment plus d’alcool et qui s’apprêtent à recevoir leurs proches qui eux, prennent un verre. Ce mot est pour vous.

Pour les gens qui ne consomment plus d’alcool, les Fêtes peuvent s’avérer difficiles. J’en sais quelque chose : j’ai avalé mon dernier verre il y a 35 ans et depuis, je regarde ma famille et mes amis déguster vins, champagnes et spiritueux sans pouvoir partager leur plaisir.

Or, il y a un avantage indéniable à ne pas boire : je me souviens de tous les partys (et des bêtises qui y sont dites !) et je suis toujours en grande forme le lendemain. Le mal de bloc, très peu pour moi. On doit se rappeler des côtés positifs de ne pas boire pour garder le cap dans une société où l’alcool est de plus en plus banalisé, voire glorifié.

Défi 28 jours

Depuis quelques années, je me réjouis de la prise de conscience collective face à la consommation excessive d’alcool. C’est cette même conscience qui porte le Défi 28 jours sans alcool depuis maintenant 10 ans. Le Défi, initié par la Fondation Jean Lapointe, est devenu un mouvement qui rassemble tout le Québec chaque mois de février. Lors de sa première édition en 2013, on comptait 1500 participants. Aujourd’hui, ce sont plus de 25 000 participants qui cessent de boire pendant un mois et qui profitent de cette pause pour faire le point sur leur consommation d’alcool.

Et quand je vois à quel point le Défi a le vent dans les voiles, je me permets de rêver : pourquoi ne pas réduire notre consommation d’alcool pendant les Fêtes ? On peut célébrer sobrement, profitant de ces congés précieux pour prendre soin de soi au lieu de verser dans l’excès.

Le plus beau cadeau de ma vie

Un jour, mon père m’a dit « Tu crois noyer tes problèmes avec ta consommation d’alcool, mais tu ne fais que leur apprendre à nager ». C’est là que j’ai pris pleinement conscience de mon problème de dépendance. Comme il avait raison ! Je suis donc entré en thérapie fermée à la Maison Jean Lapointe pour me libérer de l’emprise que l’alcool avait sur moi. Trente-cinq ans plus tard, c’est encore le plus beau cadeau que je me suis offert dans ma vie.

Tout le monde n’est évidemment pas aux prises avec un problème de dépendance. Mais tout le monde peut réduire sa consommation et boire raisonnablement. Avec l’offre alléchante et sans cesse grandissante d’excellentes boissons sans alcool, lever votre verre de 0 % lors du décompte du 31 sera tout aussi festif, c’est garanti !

Joyeux mocktails !

Photo Martin Alarie

Louis-Raymond Maranda

Directeur général de la Fondation Jean Lapointe