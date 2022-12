Québec est aussi en retard pour les logements sociaux

Le gouvernement Legault n’est pas en voie de rattraper son retard accumulé dans la construction de logements sociaux. Plus de 5000 logements sont toujours en attente de financement et moins de 1000 ont été livrés l’année dernière.

• À lire aussi: Valérie Plante se dit fière de son bilan en habitation

• À lire aussi: Aide au logement : 500 $ disponibles pour les locataires à faible revenu

• À lire aussi: Ottawa investit dans la construction de 91 logements abordables à Montréal

Dans la plus récente année financière, soit 2021-2022, seulement 977 logements ont été construits grâce au programme AccèsLogis, qui permet de financer les logements sociaux et abordables.

« C’est parmi les résultats les plus bas des dernières années », affirme Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), un organisme de défense du droit au logement.

Selon les données compilées par son organisme, Québec a été capable de livrer plus de 1000 logements sociaux, et même jusqu’à 2700, par année depuis l’an 2000, sauf dans les deux dernières années.

Seulement 123 de ces logements ont été construits à Montréal, là où les besoins sont les plus criants, précisent les données fournies par le cabinet de la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau.

Photo Stevens LeBlanc

Loin de sa promesse

En 2018, la CAQ s’était engagée à construire 15 000 logements sociaux et abordables dans son mandat de quatre ans.

Tout comme la Ville de Montréal, Québec n’a pas respecté sa promesse. Seulement 5150 logements ont vu le jour selon des données de la Société d’habitation du Québec.

À l’heure actuelle, 3616 autres sont en chantier, c’est-à-dire qu’ils pourraient voir le jour d’ici les prochains mois ou les prochaines années.

Et 5248 autres sont encore en développement, c’est-à-dire que leur financement n’est pas encore confirmé.

La ministre Duranceau dit travailler à faire sortir ces projets de terre.

« La Société d’habitation du Québec est en train de faire un travail de recension minutieuse afin de déterminer l’état d’avancement de l’ensemble des projets de logements sociaux et abordables annoncés au Québec et comprendre les causes expliquant le retard dans certains projets », souligne son attaché de presse, Philippe Couture.

insuffisant

Selon le FRAPRU, les efforts de Québec sont insuffisants.

« Québec n’a pas mis l’argent qu’il fallait sur la table pour faire sortir les projets. Ce n’est pas à coups de 1000 logements qu’on va régler le problème, quand on sait qu’il y a 40 000 ménages à faible revenu sur une liste d’attente au Québec », croit Véronique Laflamme.

Les 15 000 logements promis étaient des projets déjà annoncés et parfois en attente « depuis près de 10 ans », rappelle-t-elle. La CAQ avait assuré qu’elle réglerait ces arrérages, mais cela n’a pas été fait.