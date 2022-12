À neuf jours de Noël, les jouteurs se sont amusés à jouer au père Noël et ont choisi des cadeaux à offrir à certains politiciens.

Voici leur sélection:

- Pour François Legault

Au premier ministre du Québec, Stéphane Bédard offrirait le célèbre jeu «Quelques arpents de pièges».

«C’est un cadeau sous forme de conseil», dit le jouteur, ajoutant que la prochaine année s’annonce remplie de défis... et de pièges.

«Le premier ministre, le temps passe et son legs n’est pas là. À part la COVID, on ne peut pas lui dire François Legault et la CAQ, voici ce qu’ils ont réalisé, voici ce qu’ils vont léguer aux générations futures. Et c’est cette année que ça se décide», explique Stéphane Bédard.

- Pour Justin Trudeau

Au premier ministre du Canada, Marc-André Leclerc donnerait un avion.

«Mais pas n’importe quel avion, un avion qui décolle l’hiver», ironise-t-il quelques heures après l’annulation de la rencontre entre Justin Trudeau et François Legault en raison de la neige.

Des élections en 2023 pourraient aussi se trouver sur la liste de souhaits du premier ministre au père Noël, croient les jouteurs.

- Pour Sonia LeBel

À la présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Gaétan Barrette offrirait une paire de billets dans le spa de son choix.

Le jouteur offrirait le même cadeau à la négociatrice en chef Édith Lapointe.

«Devant eux, il y a un mur dans la négociation [avec le secteur public]. Quel est ce mur? Les transferts fédéraux. Parce que le gouvernement a besoin d’un changement dans le lien entre le gouvernement et l’employeur et le syndicat qui représente les employés», soutient M. Barrette.

Voyez l’extrait complet de «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.