Tirs devant un commerce: un employé d’une pizzéria l’a échappé belle

Un gang de rue est passé près de tuer un simple employé d’une pizzéria quand un individu s’est mis à décharger son arme à feu dans un centre commercial achalandé de Montréal, a-t-on appris au procès de trois complices allégués.

«Au total, six coups de feu ont été tirés. Le jeune homme visé a réussi à entrer dans un restaurant pendant que les balles sifflaient, l’une d’elles a abouti dans la cuisine, manquant de peu un employé», a expliqué Me Matthew Ferguson, de la Couronne, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Assis dans le box des accusés, Emmanuel Love Luberisse ainsi que les frères Rodolph et Jean Rhodny Surin, âgés de 31 à 36 ans, n’ont pas bronché en écoutant le procureur relater cette tentative de meurtre survenue le 12 septembre 2021, aux Galeries Normandie dans le secteur d’Ahuntsic-Cartierville.

Photo fournie par le SPVM

«Selon notre théorie, l’attaque a comme toile de fond un conflit entre gangs rivaux, a expliqué Me Ferguson. La rivalité entre ces gangs est à l’origine de nombreux événements de déchargement d’armes à feu dans des lieux publics de Laval et de Montréal. Et ces événements sont toujours d’actualité.»

Surpris par le tireur

Ce jour-là, la victime était allée acheter de l’alcool à la SAQ des Galeries Normandie. Or, en arrivant sur les lieux, il aurait croisé les trois accusés, qui se seraient mis à s’intéresser à lui suffisamment pour s’assurer de bien le voir.

Et quand elle est sortie du commerce, elle s’est fait prendre par le tireur, qui attendait dans une voiture.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

«Le centre commercial était encore achalandé, a dit la Couronne. Des personnes s’affairaient à faire leurs emplettes. Le jeune homme visé a détalé, il a couru pour sa vie, à toute vitesse, pour se réfugier. Le tireur a alors pris en chasse la victime, qui a réussi à entrer dans une pizzéria et qui a été touchée au bas du corps.»

Après avoir atteint sa cible, le tireur est retourné dans la voiture, qui a rapidement pris la fuite.

«Cette scène terrifiante a été immortalisée [...] dans les esprits des nombreux badauds qui ont été témoins de cette horreur», a relaté Me Ferguson.

Tout filmé

Or, l’événement a également été capté par des caméras de surveillance. Et si aucun des trois accusés ne semble avoir tiré de coups de feu, ils ont quand même été retracés et accusés en raison de leur complicité alléguée pour avoir «aidé ou encouragé le tireur».

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Et même s’il n’est pas encore clair si la victime va témoigner lors de ce procès prévu pour une durée d’une semaine, la Couronne se dit convaincue qu’elle réussira à prouver leur culpabilité, entre autres grâce aux vidéos de surveillance qui seront présentées à la cour.

«Une des questions qui devra se poser est de savoir si [les accusés] connaissaient l’intention du tireur», a pour sa part déclaré Me Danièle Roy, qui défend les accusés en compagnie des criminalistes d’expérience Ludovic Dufour et Anthony El Haddad.

Le tireur, de son côté, aura un procès séparé, fixé à une date ultérieure.