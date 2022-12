Tramway: jusqu’à 225 M$ pour l’interconnexion avec les bus de Lévis

Le chantier prévu à la tête des ponts, sur Laurier et l’avenue des Hôtels, pour l’interconnexion du transport en commun entre la STLévis et le projet de tramway à Québec, pourrait coûter jusqu’à 225 M$.

Les coûts de ces travaux, entièrement à la charge du ministère des Transports du Québec (MTQ), ne sont pas inclus dans l’enveloppe globale de près de 4 G $ du projet de tramway, nous a-t-on confirmé au cabinet du maire de Québec Bruno Marchand.

Ils s’ajoutent donc à la facture de 3,965 milliards $ – pour être précis – qui risque de gonfler sous peu, en raison des pressions inflationnistes qui affectent à peu près tous les projets d’infrastructures. Une mise à jour des coûts du projet de tramway est attendue au printemps, à la fin du mois de mars.

La ventilation des coûts du projet d’interconnexion, distinct de celui du tramway, apparaît quant à elle dans un appel d’offres publié jeudi par le ministère des Transports du Québec (MTQ), pour la surveillance des travaux à venir, lesquels devraient débuter l’an prochain.

Sur Laurier et la route 175 (à la sortie du pont de Québec), les coûts du réaménagement prévu sont évalués, pour chaque secteur, entre 75 M$ et 80 M$ tandis que pour le secteur de l’avenue des Hôtels, la valeur estimée des travaux se situe entre 60 M$ et 65 M$. Total de la facture : Entre 210 M$ et 225 M$.

Corridor réservé et tunnel

Les travaux visent à implanter un corridor réservé au transport collectif à la sortie du pont de Québec afin d’améliorer l’efficacité de la correspondance des autobus provenant de Lévis avec le tramway au futur pôle d’échanges de Sainte-Foy sur Laurier.

Ces travaux impliquent la démolition et la construction de plusieurs structures. On prévoit notamment aménager un court tunnel (portique sous remblai) sur Laurier pour le passage des bus, lesquels emprunteront une chaussée en béton. Il faudra également construire un pont d'étagement (dalle sur poutres en acier) sur l'avenue des Hôtels, au-dessus de la voie ferrée du CN.