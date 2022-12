Voici 10 citations-chocs tirées du documentaire «Harry et Meghan»

Les six épisodes de la série documentaire Harry et Meghan sont enfin tous offerts sur Netflix. Les trois derniers ont été déposés cette semaine et font plonger les téléspectateurs dans l’enfer qu’a vécu le couple – et principalement Meghan extrêmement malmenée par la presse britannique – depuis leur mariage en mai 2018. Voici 10 des nombreuses citations choc du couple tirées des trois derniers épisodes.

• À lire aussi: Meghan Markle évoque ses pensées suicidaires

• À lire aussi: Le prince Harry voit beaucoup de la princesse Diana en sa fille Lilibet

• À lire aussi: Harry & Meghan: Jessica Mulroney brise son silence sur Instagram

• À lire aussi: Harry règle ses comptes avec William dans la fin de son documentaire

«Assez de cette douleur, assez de cette souffrance!», prince Harry

Le Prince Harry fait souvent des parallèles entre ce qu’a vécu sa mère, Diana, et ce que vit sa femme, Meghan. Il lance ici le cri du cœur d’un fils qui a perdu sa mère qu’il savait souffrante et d’un mari désirant protéger la femme qu’il aime et la mère de ses enfants.

«Je me disais: tout cela arrêtera si je ne suis plus là», Meghan Markle

Meghan a admis avoir pensé au suicide alors qu’elle était enceinte, harcelée et malmenée par les médias britanniques. Décrite jadis comme étant toujours joyeuse et aimant la vie elle n’était plus que l’ombre d’elle-même, confient avec émotions ses amies proches dans le documentaire.

«Ma fille voulait mourir, c’est la chose la plus difficile à entendre pour une mère», Doria Ragland, mère de Meghan

La mère de Meghan, elle aussi harcelée par les médias britanniques jusque chez elle, aux États-Unis, a toujours été là pour sa fille et sa famille. Impossible de ne pas avoir de frissons lorsqu’elle raconte dans un souffle que sa fille lui a un jour confié vouloir mourir.

Photo fournie par Netflix

«Je me déteste pour cela», Prince Harry

Harry explique comprendre aujourd’hui que sa femme avait vraiment besoin de lui lors de sa sombre période de dépression. «Je ne pouvais pas être là pour elle, dit-il, émotif. J’ai joué mon rôle de “royal” (comme on m’a toujours enseigné à le faire) plus que mon rôle de mari et je me déteste pour cela.»

«Les médias inventent et échangent des histoires pour faire de l’argent», prince Harry

Le Prince explique que la presse britannique a tout intérêt à inventer des histoires – ou à échanger des histoires avec d’autres médias, voire avec «l’institution» même – pour vendre des copies et faire de l’argent. Lui et Meghan se sont fait un devoir de poursuivre le tabloïd le Daily Mail lorsque celui-ci a illégalement publié une lettre personnelle de Meghan à son père.

«Ma femme comme ma mère, ont souffert de dépression et n’ont eu aucune aide de la famille royale», prince Harry

Les similitudes entre la princesse Diana et la duchesse Meghan sont nombreuses. Tout comme sa belle-mère, Meghan n’a eu aucune aide lorsqu’elle a expliqué à la famille royale souffrir de dépression et avoir besoin d’aide. On lui a dit de prendre sur elle. Tout comme Diana l’avait fait, Meghan parle maintenant ouvertement de cette période difficile de sa vie afin d’aider les personnes qui souffrent.

Photo fournie par Netflix

«J’ai été jetée à manger aux loups», Meghan

Meghan explique avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour être parfaite, ne pas prendre trop de place, être effacée et essayer de faire partie de la famille royale en suivant les règles. «Malgré tout ce que j’ai fait, ce ne fut jamais assez», dit celle qui n’a reçu aucune aide de la famille lorsque la presse britannique a commencé à s’en prendre à elle.

«La plupart des gens ont besoin d’une personne à blâmer», Meghan

On a reproché maintes fois à Meghan d’avoir «volé» Harry à sa famille et à son pays. «Lorsqu’un homme rencontre une femme et qu’il tombe amoureux, ses amis disent parfois: on ne le voit plus à cause de toi, il passe tout son temps avec toi, dit-elle. La plupart des gens ont besoin d’une personne à blâmer pour faire face aux changements.»

«Ce fut terrifiant d’entendre mon frère crier et hurler contre moi, mon père dire toutes ces choses qui n’étaient simplement pas vraies et ma grand-mère tranquillement assise à tout absorber», prince Harry

Cette citation a fait le tour du monde en une journée, car elle confirme que la querelle entre Harry et son célèbre frère William est loin d’être terminée. Harry explique que son frère lui a crié sa désapprobation lors de la rencontre entre Harry, William, leur père Charles et la défunte reine Elizabeth II au sujet de la décision du couple d’abandonner la monarchie (en 2020).

«Je crois que ma femme a perdu son bébé à cause de tout ce que le Daily Mail lui a fait subir», prince Harry

Meghan confie avoir perdu son bébé dans la foulée de la publication de sa lettre intime envoyée à son père, rendue publique de manière illégale par le Daily Mail. Le stress immense provoqué par cette situation chez Meghan – ainsi que son long combat pour faire respecter ses droits en tant que personne – seraient, selon Harry, la cause de sa fausse-couche.