Le Bloc ne veut pas la face du roi Charles III sur la monnaie

Le Bloc québécois demande au gouvernement Trudeau d’éviter d’opter pour des symboles monarchiques – et plus précisément du faciès du roi Charles III – lorsque viendra le temps de remplacer la reine Elizabeth II sur les pièces de monnaie et les billets de banque.

«Le temps est venu d’avoir cette réflexion», soulève le porte-parole bloquiste en matière de Justice, Rhéal Fortin, dans une lettre envoyée à la ministre des Finances Chrystia Freeland jeudi.

«Nous croyons qu’il serait opportun et cohérent avec nos valeurs démocratiques, de remplacer les effigies royales britanniques par des symboles plus représentatifs pour les citoyens du Québec et du Canada», dit-il à la vice-première ministre.

Dans les faits, aucune loi n’oblige le gouvernement fédéral à choisir le successeur à la reine comme prochain visage de la monnaie canadienne, même si le Canada fait partie du Commonwealth.

Depuis la mort d’Elizabeth II en septembre, Ottawa reste évasif sur le dossier. Le ministère des Finances a confirmé avoir reçu la lettre, mais n’avait pas répondu à nos questions au moment d’écrire ces lignes en fin d’après-midi vendredi.

La Monnaie royale canadienne, responsable de la production des pièces de monnaie, indiquait en septembre qu’elle attendrait une directive du gouvernement.

De son côté, la Banque du Canada, responsable des billets de banque, expliquait alors que le billet de 20 $ «continuerait de représenter le monarque régnant» une fois ce billet «repensé».

Au Royaume-Uni, les premières pièces de monnaie à l’effigie du roi Charles III, soit ceux de 50 pence, sont entrées en vigueur le 8 décembre dernier, selon un communiqué officiel.

De l’autre côté de l’Atlantique, les Québécois, «tout comme la majorité des Canadiens et des Canadiennes, sont prêts à rompre les liens avec le régime monarchique britannique», fait valoir Rhéal Fortin.

Les pièces de monnaie canadiennes et les billets de banque de 20 $ garderont leur valeur peu importe les changements que prévoit entreprendre Ottawa.