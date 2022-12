Le plus grand réseau au monde de fermes urbaines est né à Montréal

Orlane Panet, cofondatrice de MicroHabitat, propose une recette clé-en-main pour les organisations souhaitent «prendre un tournant vert».

L’entreprise montréalaise fondée en 2016 a aussi des bureaux à Vancouver, Toronto et New York et prévoit s’expandre dans 6 autres villes du monde en 2023.

Le projet d’agriculture urbaine souhaite donner une deuxième vie aux espaces inutilisés qui sont si nombreux en ville.

«La plupart des gens ne réalise pas qu’un toit c’est optimal pour produire de la nourriture», rapporte Orlane Panet.

MicroHabitat œuvre dans tous les secteurs : commercial, résidentiel, institutionnel, scolaire et hospitalier.

Pour 20 000 $, on a un projet entier mis sur pied, projet qui peut agir comme activité de «team building» au sein d’une entreprise participante.

«On s’occupe de tout. Nos experts vont prendre en charge l’espace, l’analyser, définir les bonnes variétés, mettre en place la ferme urbaine en une demi-journée, s’y installer. Après ça, il y un agriculteur expert qui est là chaque semaine pour faire l’entretient, la récolte et toutes les récoltes appartiennent aux clients, donc c’est à eux de décider ce qu’ils veulent faire avec les denrées», dit la cofondatrice de l’entreprise qui produit 15 tonnes de nourriture par année en milieu urbain.

Il s’agit du «plus grand réseau au monde de fermes urbaines».

Est-ce que votre toit se qualifie pour recevoir les fermes urbaines de MicroHabitat?

Madame Panet estime que la plupart des toits commerciaux remplissent les critères nécessaires pour recevoir un projet.

Il faut évidemment une surface plane, un accès sécuritaire et une superficie suffisante et qui respecte le code de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) en plus de:

- 500 pieds carrés d’espace

- Un ensoleillement suffisant

- Une sortie d’eau

Les avantages des toits verts

La cofondatrice croit que le projet pourrait même offrir une meilleure gestion des eaux pluviales grâce à une technologie non intrusive qui vise à réduire la quantité d’eau qui se retrouve dans le drainage puisqu’elle est absorbée par les plantes et le terreau.

L’agriculture urbaine peut même aider à réduire les îlots de chaleur et contribuer à la biodiversité grâce au bon nombre de variétés.

L’écart de température entre les endroits verdis et non verdis peut atteindre les 10 degrés Celsuis.

De plus, les clients peuvent décider de recevoir leurs aliments à la porte ou faire un don à des banques alimentaires.