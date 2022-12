L’électricité solaire pour faire face aux changements climatiques et pour économiser

Un entrepreneur des Laurentides qui expérimente chez lui des produits de sa compagnie destinés à l’électrification de bâtiments hors de portée du réseau d’Hydro-Québec est plus que jamais convaincu des bienfaits de l’énergie solaire pour faire face aux changements climatiques tout en économisant de l’argent.

L’entreprise de Martin Lambert, Écosolaris, dessert les bâtiments autonomes, comme des pourvoiries et des chalets, dont le raccordement au réseau hydroquébécois, trop éloigné, coûterait des dizaines de milliers de dollars. Elle réalise même environ le tiers de son chiffre d’affaires hors Québec, ce qui lui a valu récemment le prix «Nouvel exportateur» pour les Laurentides dans le cadre du concours provincial MercadOr.

À sa maison écoénergétique qu’il a construite à Sainte-Agathe-des-Monts, M. Lambert a installé 24 panneaux photovoltaïques (PV) de 320 watts sur le flanc sud de la toiture, dont trois alimentent une petite thermopompe.

«Ce système à la fine pointe nous a permis de réduire radicalement nos achats d’électricité, en plus de nous fournir une autonomie lors des pannes de réseau, dit-il. Des atouts très recherchés à l’heure des changements climatiques.»

Photo fournie par Laurentides International

Sur la durée de vie utile de 30 ans des panneaux, les kWh produits par les systèmes PV coûtent moins cher que ceux vendus par Hydro-Québec, selon le physicien Yves Poissant, spécialiste du PV à Ressources naturelles Canada. Ceci à condition de stocker sur le réseau public les surplus d’énergie solaire non consommés en été, plutôt que dans de coûteuses batteries (plus appropriées là où les pannes de réseau sont fréquentes).

«Le PV réduit généralement l’achat d’électricité au tarif de deuxième tranche qui est de 9,75¢ (cents) du kilowattheure avant taxes au-delà des 40 premiers kWh consommés quotidiennement, tarif qui augmente chaque année», explique M. Poissant. Un tel système coûte environ 2500 $ le kW installé. Bien orienté, il peut produire jusqu’à 1200 kWh annuellement par kilowatt de puissance installée, selon l’expert, donc plus de 8000 kWh (ou 800 $ d’électricité) pour un système de 7 kW comme celui de M. Lambert.

Le dirigeant d’Écosolaris voit donc d’un bon œil l’intention d’Hydro-Québec d’offrir des batteries à ses clients pour déplacer la demande de pointe hivernale qui la force à importer du courant très coûteux provenant de centrales thermiques polluantes.

«Quand tout le monde tire trop de jus au même moment, les batteries vont pouvoir réduire cette demande de pointe. Idéalement, on les aura chargées antérieurement avec des panneaux PV», explique Martin Lambert.

Cela dit, de plus en plus de gens optent pour un système PV avec batteries pour obtenir une sécurité énergétique tout en évitant les désavantages (bruit, pollution, achat de carburant et entretien) d’une génératrice, confirme Patrick Goulet, un retraité d’Hydro-Québec qui dirige l’association Énergie solaire Québec.

«Depuis la COVID, dit-il, le désir de résilience est rendu plus important que le retour sur investissement. Pour eux, il n’y a plus de barrière économique.»