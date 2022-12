Montréal: une première opération de chargement de la neige déclenchée

La première opération de chargement de la neige de la saison sera déclenchée à Montréal après la tombée de près de 25 centimètres depuis vendredi matin.

Les arrondissements de la métropole amorceront progressivement cette opération d’ici lundi prochain à 7h.

Les grandes artères, les voies réservées au transport collectif et les circuits d’autobus seront priorisés afin de faciliter les déplacements du plus grand monde de Montréalais.

❄️Compte tenu des accumulations de neige (+ de 10 cm) et de la météo des prochains jours, le Service de la concertation des arrondissements de Montréal devrait déclencher sous peu la première campagne de chargement de la saison.

Près de 3000 personnes et 2200 véhicules de déneigement prendront part aux opérations de chargement sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables de la métropole.

Rappelons que les opérations de déblaiement et d’épandage sont en cours depuis vendredi, dès la tombée des premiers flocons. Ce sont près d’un millier d’employés et d’appareils qui avaient alors été déployés, et ce, jusqu’à la fin de la bordée de neige.

La population peut notamment consulter le site montreal.ca/deneigement pour suivre l'état d'avancement du chargement de la neige et pour consulter la carte des stationnements incitatifs.