Prostitution juvénile: «elle avait l'air d'un zombie, elle ne tenait plus debout», confie une mère

Il y a 20 ans, la police de Québec procédait à l’arrestation de proxénètes et de clients dans le cadre de l’opération Scorpion. Le phénomène de la prostitution juvénile est toujours présent, malgré tout. TVA Nouvelles vous présente l’histoire de Sarah.

Sarah est une jeune fille appréciée de ses amies et de ses professeurs. Toutefois, durant la pandémie, elle s’isole. À la suite du déconfinement, elle commence à consommer et à côtoyer des gens plus vieux qu’elle.

Sa mère, Marie, sent qu’elle perd le contrôle de son enfant. Démunie face à la situation, elle décide de faire un signalement : Sarah est ainsi placée dans un centre jeunesse. À son retour, elle présente à sa mère son copain.

«Même pas une semaine après, elle arrive avec quelqu’un. Cette personne-là, je la trouvais gentille. Elle m’a dit que c’était son chum. Je lui ai demandé comment elle l’avait rencontré vu qu’elle était en centre jeunesse. Il avait 19 ans, il était plus vieux qu’elle», confie Marie.

C’est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Au fil du temps, le jeune homme commence à manipuler Sarah, il lui dit qu’il déteste sa mère. Avant Noël, Sarah disparaît.

Marie décide de lancer un avis de recherche. Elle est retrouvée quatre jours plus tard.

«Elle avait les cheveux d’une autre couleur. Sa peau aussi. Elle était verte, elle avait l’air d’un zombie, elle ne tenait plus debout. Ils m’ont remis un téléphone quand j’étais avec ma meilleure amie. Ce n’était pas le cellulaire de ma fille», raconte la mère de famille.

Sarah doit encore vivre avec les répercussions de ce qu’elle a vécu.