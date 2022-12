Un célèbre puma de Los Angeles euthanasié à l'âge de 12 ans

Fin d’une époque en Californie : un célèbre puma de Los Angeles, connu sous le nom de «P-22», a dû être euthanasié, samedi.

Le puma vivait dans les collines en périphérie de Los Angeles, et suscitait l’attention des médias depuis qu'il s’était fait photographier en 2012 près des lettres Hollywood.

Il a dû être transféré à San Diego, lundi, pour subir un examen médical complet.

Les spécialistes du département d’État californien de la Faune et des Poissons avaient déterminé que le puma devait être capturé en raison d’une possible collision entre l’animal et un véhicule, la semaine précédente.

Après l’examen médical, les équipes vétérinaires ont souligné que le lion de montagne souffrait de problèmes de santé irréversibles et qu’il devait être euthanasié. Il était âgé de 12 ans.

La population de pumas dans le sud de Californie ne cesse de diminuer, rapporte CNN.