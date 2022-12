Un joueur de 18 ans des Knights de London s’éteint

Les Knights de London, équipe de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL), ont annoncé le décès de leur attaquant Abakar Kazbekov, samedi.

Natif de Richmond Hill, en Ontario, Kazbekov était âgé de 18 ans.

«Abakar était un membre estimé de l’organisation depuis 2021, ont écrit les Knights sur Twitter. Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis et ses coéquipiers.»

On ne connaît pas la cause du décès du jeune joueur de centre.

Kazbekov en était à sa deuxième saison avec les Knights, après avoir disputé neuf rencontres en 2021-2022. Il a amassé deux points en 21 matchs en carrière dans l’OHL.

Le duel prévu samedi entre les Knights et les Firebirds de Flint a d'ailleurs été reporté en raison de cette triste nouvelle.

Le commissaire de l'OHL, David Branch, a plus tard réagi au décès de Kazbekov dans un communiqué.

«Je me joins à l'ensemble de la communauté de l'OHL en pleurant cette perte dévastatrice. Nous offrons nos plus sincères condoléances à ses proches en Russie, ainsi qu'à ses coéquipiers, sa famille d'accueil et ses amis ici, au Canada.»