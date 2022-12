Une femme décède après un mouvement de foule à l'entrée d'un concert

Une femme de 33 ans est décédée samedi matin, après avoir été gravement blessée lors d'un mouvement de foule jeudi soir à l'entrée d'une salle de concert à Londres, où se produisait le chanteur afrobeat nigérian Asake, a annoncé la police.

Huit personnes avaient dû être transportées à l'hôpital après avoir été prises dans cette bousculade.

«Malheureusement, l'une des femmes qui ont été gravement blessées est morte à l'hôpital samedi matin», a annoncé la police dans un communiqué. La victime, Rebecca Ikumelo, habitait Londres.

Deux autres femmes, âgées de 21 et 23 ans, restent dans un état critique, a ajouté la police.

Le chanteur Asake s'est dit «dévasté» par ce décès, dans un communiqué publié sur Instagram. «Je suis submergé par le chagrin et je n'aurais jamais pu imaginer que quelque chose de tel puisse arriver», a-t-il ajouté.

«Mon équipe et moi-même attendons toujours le débriefing complet de la part des gérants de la salle et de la police pour déterminer ce qui a conduit à ces perturbations, et au final à la mort de Rebecca», a également écrit l'artiste, appelant ceux qui ont des informations à contacter la police.

L'enquête se poursuit afin de comprendre comment ce concert, à l'O2 Academy, dans le quartier de Brixton, au sud de Londres, a donné lieu à ce mouvement de foule.

Vendredi, la police avait expliqué avoir été appelée après des signalements faisant état d'un «grand nombre de personnes essayant de forcer l'entrée».

Selon le tabloïd Daily Mirror, le concert a été annulé en cours de route, sous les huées des spectateurs, l'équipe annonçant sur scène: «Trois mille personnes ont forcé les portes à l'extérieur, et pour des raisons de sécurité, on doit mettre un terme au spectacle».

«Il y a des gens qui ont forcé les portes. Ils se sont introduits à l'intérieur et la sécurité essaie de s'en occuper», a répété l'équipe, peinant à se faire entendre.

Juste avant sa série de concerts à Londres, le chanteur avait publié un message sur Twitter demandant aux personnes sans billet de ne pas venir à l'O2 Academy.