Une femme doit se faire amputer après avoir accouché

Une femme a développé une infection quelques jours après avoir accouché par césarienne.

Krystina Pacheco, de Pleasanton, au Texas, est toujours hospitalisée puisque les médecins ont dû lui amputer les mains et les pieds.

Le 24 octobre dernier, Mme Pacheco a accouché d’une petite fille, en bonne santé, au Stone Oak Methodist Hospital. Le 27 octobre, la jeune femme a commencé à se sentir malade.

Le lendemain, Jacob Pacheco, le mari de Krystina, décide de se rendre à l’hôpital local de Jourdanton pour la faire examiner.

«Ils ont fini par nous renvoyer par avion à San Antonio. Ils nous ont ramenés à Stone Oak, puis ont transféré Krystina à l’hôpital méthodiste du centre médical. Ses organes ne fonctionnaient plus et ils l’ont mis sous assistance respiratoire», raconte M. Pacheco.

Krystina avait développé le syndrome du choc toxique, une complication rare et potentiellement mortelle venant de certaines infections bactériennes. Les médecins lui ont amputé les deux mains et les deux jambes, environ 10 centimètres sous le genou. Elle a aussi subi plusieurs greffes de peau.

La cause de son infection n’est toujours pas connue.

«Elle aurait pu provenir de plusieurs endroits, donc nous essayons toujours de comprendre comment cela s'est produit. Son port d'intraveineuse s'est infecté dans son bras. Cela pourrait provenir de la césarienne. Nous ne savons tout simplement pas», déclare le mari de Krystina.

Même si elle devra rester hospitalisée pendant encore trois ou quatre semaines, Krystina est libre de l’infection.

«Son anniversaire est en fait demain et elle essaie de rester positive parce qu'elle veut rentrer à la maison auprès de nos deux enfants. Elle va vraiment bien et de mieux en mieux et les médecins sont époustouflés par son attitude positive», conclut Jacob Pacheco.