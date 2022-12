EN IMAGES | Une centaine de pères Noël courent pour la bonne cause à Québec

Une centaine de pères Noël ont enfilé leurs souliers de course, dimanche dans les rues de Québec, afin d’amasser de l’argent pour les enfants issus de familles défavorisées.

Au total, ce sont plus de 150 pères Noël, mais aussi des mères Noël et des lutins qui ont pris le départ dès 10 h à partir de la Terrasse du Petit Champlain pour un parcours de sept kilomètres.

Les coureurs vêtus de rouge et de vert sont notamment passés par la Grande Allée et la rue Saint-Jean pour finalement revenir au centre du quartier Petit Champlain.

Il s’agit de la deuxième édition de la Course des pères Noël, organisée par la Fondation des Petits Bonheurs d'école, ainsi que quatre clubs de course - Montcalm, les Citrons Pressés, et Faux Mouvement.

«L’objectif est de venir en aide à des enfants issus de familles défavorisées du primaire de la région de Québec», a expliqué Dominic Guay, l’organisateur de la course, en entrevue à l’Agence QMI.

«On subvient à des besoins de base: ça peut être des lunettes, des fournitures scolaires, des vêtements ou encore des services spécialisés. Pour que ces enfants-là puissent partir de la même ligne de départ que ceux qui sont mieux nantis», a-t-il ajouté.

L’an dernier, l’évènement qui souhaitait surtout «faire sourire les gens» avait permis d’amasser 1500 $. Cette année, les résultats ont été largement supérieurs aux attentes puisque la Fondation a récolté 12 500 $.

Dominic Guay assure que les coureurs costumés seront de retour l’an prochain et promet de nouvelles surprises.