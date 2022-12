Lutte contre le tabagisme: «il y a urgence d’agir au Québec»

Le Québec pourrait s’inspirer de certaines mesures récemment adoptées par d’autres juridictions afin de lutter contre le tabagisme selon la porte-parole de la Coalition pour le contrôle du tabac, Flory Doucas.

• À lire aussi: Le cannabis pourrait être plus nocif pour les poumons que le tabac

Il sera interdit de fumer la cigarette ou de vapoter dans les lieux publics, incluant notamment les parcs, les trottoirs de la ville de Banff dès le 1er février 2023.

Bien que la réalité de cette ville ne soit pas la même que celle d’une province, le Québec pourrait s’inspirer de certaines mesures qui y sont en vigueur.

«S’il y a des mesures qu’on devrait imiter au Québec et qui sont très pressantes, ce ne serait peut-être pas cette mesure-là, mais d’autres, comme de hausser la taxe sur le tabac, estime Mme Doucas. Elle est presque deux fois plus élevée en Alberta qu’au Québec.»

Alors qu’un paquet de cigarettes est taxé à la hauteur d’environ 3$ au Québec, ce montant s’élève à plus de 5$ en Alberta.

«La taxe c’est l’outil le plus efficace qu’on a pour réduire le tabagisme, continue la porte-parole. La dernière hausse de cette taxe remonte à 2014.»

Réduire l’offre...et la demande

La Nouvelle-Zélande est également un pays dont pourrait s’inspirer le Québec selon Flory Doucas.

En plus d’interdire aux mineurs de fumer la cigarette, ce pays procède progressivement à la diminution de la concentration de nicotine présente dans les cigarettes légales, faisant passer la quantité de nicotine par cigarette d’entre 10 à 15 mg à seulement 0,8 mg.

«Elles vont devenir non addictives, indique-t-elle. D’ici deux ans, les fumeurs ne pourront plus assouvir leur dépendance à la nicotine avec ces cigarettes-là. Les États-Unis aussi comptent aller de l’avant avec une mesure comme celle-là, mais on ne sait pas encore quand.»

À ces deux mesures s’ajoute aussi la diminution des points de vente qui passeront prochainement de 6000 à seulement 600.

«La Nouvelle-Zélande va jouer sur l’offre, mais aussi sur la demande en rehaussant l’âge d’achat. Rehausser l’âge d’achat c’est un peu symbolique au début, mais ça a un effet à plus long terme.»

Urgence d’agir

Alors qu’il y aurait un peu moins d’un million de fumeurs au Québec, le gouvernement doit tenir tête au lobby du tabac pour que les mesures gouvernementales puissent avoir un effet, plaide Mme Doucas.

«On pourrait en faire plus si ce n’était que l’industrie est toujours en train de s’adapter à nos lois et à les déjouer, explique-t-elle. On l’a vu par rapport au vapotage. Il y a urgence d’agir au Québec pour interdire les saveurs comme l’ont fait d’autres juridictions.»

La porte-parole souhaiterait voir un meilleur encadrement des cigarettes électroniques, également.

«En ce moment le plus gros marché pour les cigarettes électroniques sont les jeunes qui n’ont jamais fumé et donc qui n’en tirent pas de bénéfices, continue-t-elle. C’est pourquoi il faut agir pour les encadrer plus adéquatement.»