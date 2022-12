Saga des vaches en cavale à Saint-Sévère: quatre bêtes ont été capturées

Le troupeau de vaches en cavale à Saint-Sévère, en Mauricie, continue de défrayer les manchettes, alors qu’on apprend que quatre vaches ont été capturées puis remises à son propriétaire.

• À lire aussi: Il vend des tee-shirts à l’effigie des vaches de Saint-Sévère

• À lire aussi: Vaches en cavale: le propriétaire veut «récupérer son troupeau»

• À lire aussi: Sur les traces des vaches en cavale

C’est du moins ce que Jean-Sébastien Dubé, porte-parole de l’Union des producteurs agricoles (UPA), a pu nous confirmer en début de soirée au TVA Nouvelles 18h.

TVA NOUVELLES

«Ce n’était pas le plan initial, on aurait souhaité les capturer en entier dans notre opération d’hier soir. C’est un succès qu’on considère comme partiel, quatre vaches sur une possibilité d’une douzaine. On a quand même espoir de les capturer, on le souhaite, d’ici Noël», a-t-il affirmé en entrevue avec Marie-Claude Paradis-Desfossés

En ce qui concerne leur état de santé, le porte-parole de l’UPA soutient qu’il ne s’était pas aggravé.

«Les vaches se trouvaient dans un très bon état [...]. Elles ont pu manger et boire à leur guise durant l’été. Des mangeoires étaient aussi à leur disposition. Le troupeau est revenu dans le calme et a été transporté chez le propriétaire dans un endroit sécuritaire».

TVA NOUVELLES

Dans les dernières semaines, plusieurs tactiques pour les capturer avaient été essayées. Toutefois, une méthode semble sortir du lot.

«Les producteurs sur le terrain ont tenté de leur donner une nouvelle habitude, et on le fait principalement par l’alimentation. On les alimente à des endroits stratégiques, puis il y a des dispositifs qui permettront leur capture de manière très progressive [...] On installait des clôtures», a-t-il précisé.

***Voyez l’intégrale de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus***