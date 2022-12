Série «Harry et Meghan»: «ce sont des accusations assez sévères envers le palais de Buckingham»

Dans la série «Harry et Meghan», dont la deuxième partie du documentaire est disponible depuis mercredi sur Netflix, le duc et la duchesse de Sussex donnent leur version de leur rupture avec la monarchie. Un expert vous donne son avis.

«C’est exactement ce qu’on avait déjà entendu, quand le couple avait parlé avec Oprah. Ce sont des accusations assez sévères envers sa propre famille et le palais de Buckingham. Alors, cette fois-ci, c’était plus organisé. Dans les trois premiers épisodes, c’était pour prouver que c’était un vrai mariage d’amour. Ce n’est pas Meghan qui courait après Harry. On a beaucoup inventé des trucs par rapport à elle, contrairement à Kate», explique James Jackson, historien et spécialiste de la monarchie.

Le prince Harry règle également ses comptes avec son frère William.

«La rupture est définitive pour un moment. Il faut savoir que ce documentaire, ou cette plateforme pour que le couple exprime ses doléances dans ce cas, est dénonciateur de l’intérieur du palais. Il y a des membres qui naissent à l’intérieur. Harry compare également le sort réservé à sa mère, qui venait de l’extérieur, à celui de sa femme Meghan», détaille-t-il.

Depuis la diffusion du documentaire, c’est silence radio du Palais. Les trois premiers épisodes de la série ont compté 88 millions de visionnements en une semaine. Quels seront les impacts du documentaire?

«Il n’y a pas d’impact. La monarchie n’est pas en danger», soutient l’expert.